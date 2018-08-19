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Тони Кэй озабочен поиском робота

19 августа
2018 год

Новости кино >>
19 августа 2018
Создатель «Американской истории Икс» Тони Кэй занят поисками актёра с искусственным интеллектом на главную роль в своей новой картине, уверяет Deadline.

Тони Кэй озабочен поиском робота
фото: screenrant.com

Для того, чтобы сняться в фильме, роботизированный претендент должен уметь играть. А потребовался он Кэю и продюсеру Сэму Хозу из-за их нежелания прибегать к традиционным компьютерным спецэффектам.

Лента 2nd Born станет продолжением комедии Али Атшани 1st Born с участием Вэла Килмера, Дениз Ричардс, Доминик Суэйн, Тома Беренджера и Уильяма Болдуина. Фильм, чей релиз ожидается до конца текущего года, повествует о супружеской чете, состоящей из иранца и американки, которым из-за первой беременности предстоит сохранить отношения не только друг с другом, но и с многочисленными домочадцами, принадлежащими к разным культурам.
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