Тони Кэй озабочен поиском робота

Создатель «Американской истории Икс» Тони Кэй
занят поисками актёра с искусственным интеллектом на главную роль в своей новой картине, уверяет Deadline
.
Для того, чтобы сняться в фильме, роботизированный претендент должен уметь играть. А потребовался он Кэю и продюсеру Сэму Хозу
из-за их нежелания прибегать к традиционным компьютерным спецэффектам.
Лента 2nd Born
станет продолжением комедии Али Атшани 1st Born
с участием Вэла Килмера
, Дениз Ричардс
, Доминик Суэйн
, Тома Беренджера
и Уильяма Болдуина
. Фильм, чей релиз ожидается до конца текущего года, повествует о супружеской чете, состоящей из иранца и американки, которым из-за первой беременности предстоит сохранить отношения не только друг с другом, но и с многочисленными домочадцами, принадлежащими к разным культурам.
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