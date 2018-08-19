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Заказано продолжение «Алиениста»

19 августа
2018 год

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19 августа 2018
Исторический детективный триллер «Алиенист» обзаведётся сиквелом. Как сообщает THR, канал TNT заказал производство мини-сериала «Ангел тьмы», где зрители вновь встретятся с персонажами Даниэля Брюля, Дакоты Фэннинг и Люка Эванса.

«Алиенист»

Основой для сиквела, чья премьера намечена на 2019-й, послужит одноимённый роман Калеба Карра, изданный в 1997 году, в котором речь идёт о расследовании исчезновения дочери испанского дипломата, случившегося через год после событий первой части.

Эрик Рот, Кэри Фукунага, Стив Голин и Розали Сведлин числятся исполнительными продюсерами «Ангела тьмы». За производство отвечают Paramount TV и Studio T.
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«Алиенист»
«Алиенист»
«Алиенист»
«Алиенист»
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