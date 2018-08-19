Заказано продолжение «Алиениста»

Исторический детективный триллер «Алиенист»
обзаведётся сиквелом. Как сообщает THR
, канал TNT заказал производство мини-сериала «Ангел тьмы»
, где зрители вновь встретятся с персонажами Даниэля Брюля
, Дакоты Фэннинг
и Люка Эванса
.
Основой для сиквела, чья премьера намечена на 2019-й, послужит одноимённый роман Калеба Карра
, изданный в 1997 году, в котором речь идёт о расследовании исчезновения дочери испанского дипломата, случившегося через год после событий первой части.
Эрик Рот
, Кэри Фукунага
, Стив Голин
и Розали Сведлин
числятся исполнительными продюсерами «Ангела тьмы». За производство отвечают Paramount TV и Studio T.
обсуждение >>