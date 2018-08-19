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Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна

19 августа
2018 год

Новости кино >>
19 августа 2018
В Москве и области всё лето проходят съемки нового сериала СТС «Мамы в спорте» — о спортивных династиях пловцов и сложностях отношений внутри семьи. Кино-Театр.ру побывал на одной из съёмочных площадок фильма и посмотрел на спортивную мелодраму в действии. Впечатлениями делится Анна Кузьмина.

С группой журналистов выезжаем из Москвы в Рузу — наша цель Дворец водных видов спорта, в котором больше месяца идут съёмки. Творческая группа живет в пансионате неподалёку, а нам пришлось ехать два часа (вместо запланированных полутора), попав в неизбежный субботний затор. Получасовое опоздание вышло боком — режиссёр сериала Сергей Арланов снимает с опережением графика, и паузы в съемках, на которые были запланированы интервью с артистами, сместились. Приходится импровизировать.

Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна


Заходим во Дворец, сразу попадаем «за кулисы» съёмок и погружаемся в ожидание. Собственно, это и есть главная рутина съемочного процесса - умение ждать, коротать часы. Смена в разгаре, в помещениях жарко и влажно, время неторопливо движется к обеду. Некоторые участники съемочной группы, намаявшись с утра, уже тихонько спят на каких-то щитах в пустынных гардеробных. Съёмки идут в большом бассейне, нас туда не пускают. По коридору проходит подтянутая Екатерина Вилкова в спортивной форме, даёт короткие комментарии. Учитывая тему фильма, как и все актёры, рассказывает о своём спортивном опыте:

«Что касается моих навыков в плавании - конечно, я не прыгну с вышки и не войду в воду так, как это делают профессиональные пловцы, но стартую и выныриваю, чтобы сделать вдох, на мой взгляд, безупречно. Кроме того, всегда есть дублёры, которые могут выполнить сложные в спортивном смысле задачи, а меня может дублировать даже худенький парень: в воде первичные половые признаки незаметны».

Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна

Пытаемся уточнить график и время, когда можно будет взять интервью у остальных артистов. «Верник пока спит», — сообщают ассистенты, — «а Трубинер на тренировке». Но не проходит и получаса, как Трубинер появляется, бодро здоровается, снимая на ходу футболку, жарко. Говорит, что готов общаться! Заходим в маленькую артистическую комнату, в которой работает вентилятор:

«Сыновья раскритиковали моё плавание. Я отправлял видео, а в ответ читал: «Ха, вообще-то так не плавают! Ты не туда голову поворачиваешь!» Вот так они меня поддержали. Всё это было уже снято, единственно, что я мог — отправить в ответ страшную рожицу и написать: «Надо было быть со мной».

Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна

Однако у Павла всего десять минут — в середине интервью приходит ассистентка и объявляет, что начинаются съёмки следующей сцены. Отпускаем актёра и снова ждём, сидим в холле. На улице темнеет, собирается дождь. К нам приходит Григорий Верник, разговаривает сразу со всеми журналистами, потом даёт индивидуальное интервью, охотно рассказывает о своём персонаже:

«Всегда есть плохой и хороший парень. Вот мне достался плохой. Он эгоист, пытается добиться своего, обойдя всех остальных, и неважно, что для этого надо сделать. Конечно, он понимает, что хорошо, а что плохо, но делает так, как будет лучше именно для него».

Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна

Все артисты съемками довольны, чувствуется, что работается им легко.

По радио звучит приглашение на обед, который длится полтора часа. В фойе Дворца разворачивается походная столовая, которая использует стойку гардероба, как раздаточную. Нас тоже кормят, всё очень вкусно, еда горячая. От десерта пришлось отказаться (компота достаточно), а местные мальчишки, конечно, радостно лопают торт. В сериале о юношеской сборной снимается много школьников, а местные подростки заняты в массовке.

После обеда, как по расписанию грянула гроза! Народ, вышедший было на крыльцо, смыло обратно в фойе потоками воды. Ждём ещё немного и, наконец, нам разрешают присутствовать на съёмке крошечного эпизода в коридорах дворца. Забираемся на каменную лестницу и наблюдаем. Камеры уже готовы, свет выставлен, идёт репетиция с актёрами. Участвуют Павел Трубинер и Анастасия Дубровская. Это сцена на пару реплик и длится несколько секунд, снимают же её, навскидку, человек двадцать, не считая массовки — ребят, которые должны проходить по коридору мимо разговаривающих артистов.

Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна


Всё готово. Хлопушка.

— Тишина! Актёры массовых сцен, пошли! Актёры, начали!

Звучат реплики, камеры работают. За камерами — оператор, звукооператоры с микрофонами, люди с осветительными приборами и отражателями. Беззвучно машут руками ассистенты по работе с массовкой, по-одному выталкивая детей в коридор, мимо камеры. Без перерывов снимается шесть дублей подряд. Готово! Пользуемся передышкой и уходим, чтобы закончить разговор с отснявшимся Трубинером. Съемочный день подходит к концу, но когда мы отъезжаем в вечерних сумерках от Дворца водных видов спорта «Руза», там еще кипит работа.

Анна Кузьмина
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Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна фотографии
Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна фотографии
Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна фотографии
Творческая группа сериала «Мамы в спорте» уже месяц не вылезает из бассейна фотографии
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