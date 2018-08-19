«Сексуальная тварь» переберётся на малые экраны

У «Сексуальной твари» Джонатана Глейзера
появится телевизионный приквел. Согласно Deadline
, права на создание сериала, основанного на культовой криминальной драме 2000-го года, приобрели студии Anonymous Content и Paramount Television.
Оригинал рассказывал про завязавшего с криминалом медвежатника Гэла Дава (Рэй Уинстон
), который живёт в своё удовольствие в Испании со своей женой Диди (Аманда Редман
). Но в конце концов его находит бывший подельник Дон Логан (Бен Кингсли
) для того, чтобы Дав провернул одно дельце по поручению криминального босса Тедди Баса (Йен Макшейн
).
Сценарий к приквелу напишет Майкл Калео
, работавший над «Кланом Сопрано»
. Зрителям поведают о 90-х, когда Дав начал свою криминальную карьеру, а также познакомился с Логаном, Басом и порноактрисой Диди.
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