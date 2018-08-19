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«Сексуальная тварь» переберётся на малые экраны

19 августа
2018 год

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19 августа 2018
У «Сексуальной твари» Джонатана Глейзера появится телевизионный приквел. Согласно Deadline, права на создание сериала, основанного на культовой криминальной драме 2000-го года, приобрели студии Anonymous Content и Paramount Television.

«Сексуальная тварь» переберётся на малые экраны

Оригинал рассказывал про завязавшего с криминалом медвежатника Гэла Дава (Рэй Уинстон), который живёт в своё удовольствие в Испании со своей женой Диди (Аманда Редман). Но в конце концов его находит бывший подельник Дон Логан (Бен Кингсли) для того, чтобы Дав провернул одно дельце по поручению криминального босса Тедди Баса (Йен Макшейн).

Сценарий к приквелу напишет Майкл Калео, работавший над «Кланом Сопрано». Зрителям поведают о 90-х, когда Дав начал свою криминальную карьеру, а также познакомился с Логаном, Басом и порноактрисой Диди.
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«Сексуальная тварь» переберётся на малые экраны фотографии
«Сексуальная тварь» переберётся на малые экраны фотографии
«Сексуальная тварь» переберётся на малые экраны фотографии
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