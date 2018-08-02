Netflix экранизирует «Скотный двор» Джорджа Оруэлла

Энди Серкис занял режиссерское кресло экранизации повести-притчи Джорджа Оруэлла «Скотный двор», права на которую приобрел стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает издание Deadline.
Продюсерами полнометражного фильма, съемки которого пройдут в технике захвата движения, выступят Рафи Крон, Джонатан Кэвендиш, Мэтт Ривз и Адам Кассен.
фото: Getty Images
Отмечается, что Серкис и Кавендиш планировали экранизировать антиутопию на протяжении нескольких лет, после того как приобрели права на адаптацию в 2012 году.
Впервые «Скотный двор», ставший аллегорией революции 1917-го года и ее последствий, был опубликован в 1945 году. В центре сюжета – группа животных, уставших терпеть унижения со стороны хозяина фермы. Они выгоняют людей и устанавливают равные права для всех животных. Однако вскоре единоличную власть на ферме захватывает свинья Наполеон.
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