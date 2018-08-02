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Альф вернется на экраны

2 августа
2018 год

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2 августа 2018
Студия Warner Bros. работает над перезапуском популярного ситкома о дружелюбном инопланетянине Альфе. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

В подготовке проекта уже задействованы Том Пэтчетт и Пол Фаско, работавшие над оригинальной картиной. Ожидается, что в новых сериях Альф вернется на Землю и найдет новых друзей.

Альф вернется на экраны
фото: GETTY IMAGES

Известно, что работа над лентой началась еще в мае. Другие подробности о ситкоме, который сейчас находится на ранней стадии производства, не оглашаются.

Оригинальный сериал вышел на экраны 1986 году и за четыре сезона на NBC успел стать культовым. В центре сюжета – американская семья, приютившая у себя дома инопланетянина Альфа.
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