Альф вернется на экраны

Студия Warner Bros.
работает над перезапуском популярного ситкома
о дружелюбном инопланетянине Альфе. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
В подготовке проекта уже задействованы Том Пэтчетт
и Пол Фаско
, работавшие над оригинальной картиной. Ожидается, что в новых сериях Альф вернется на Землю и найдет новых друзей.
фото: GETTY IMAGES
Известно, что работа над лентой началась еще в мае. Другие подробности о ситкоме, который сейчас находится на ранней стадии производства, не оглашаются.
Оригинальный сериал вышел на экраны 1986 году и за четыре сезона на NBC успел стать культовым. В центре сюжета – американская семья, приютившая у себя дома инопланетянина Альфа.
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