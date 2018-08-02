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«Танки» победили в народном голосовании за программу «Ночи кино»

2 августа
2018 год

Новости кино >>
2 августа 2018
Лидерами народного онлайн-голосования за фильмы, которые войдут в программу «Ночи кино», стали «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

«Танки» победили в народном голосовании за программу «Ночи кино»

Голосование за ленты проводилось на сайте ТАСС с начала июля. Всего в списке оказалось 26 работ, среди которых также «Движение вверх», «Собибор», «Гоголь. Вий» и «Матильда».

Фонд кино совместно с Минкультуры проводят всероссийскую акцию «Ночь кино» с 2016 года. В рамках мероприятия, посвященного кинематографу и его месту в жизни человека, культурные площадки меняют привычный график работы и готовят для посетителей лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов. В этом году «Ночь кино» пройдет 25 августа.
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Ким ДружининДмитрий ДьяченкоДмитрий Тюрин
фильмы
Гоголь. ВийДвижение вверхМатильдаПоследний богатырьРубежСобиборТанки

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