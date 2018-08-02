«Танки» победили в народном голосовании за программу «Ночи кино»

Лидерами народного онлайн-голосования за фильмы, которые войдут в программу «Ночи кино
», стали «Танки
» Кима Дружинина
, «Рубеж
» Дмитрия Тюрина
и «Последний богатырь
» Дмитрия Дьяченко
.
Голосование за ленты проводилось на сайте ТАСС
с начала июля. Всего в списке оказалось 26 работ, среди которых также «Движение вверх
», «Собибор
», «Гоголь. Вий
» и «Матильда
».
Фонд кино совместно с Минкультуры проводят всероссийскую акцию «Ночь кино» с 2016 года. В рамках мероприятия, посвященного кинематографу и его месту в жизни человека, культурные площадки меняют привычный график работы и готовят для посетителей лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов. В этом году «Ночь кино» пройдет 25 августа
.
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