Александр Расторгуев посмертно удостоен премии «Лавровая ветвь» за вклад в кинолетопись

Совет премии «Лавровая ветвь» единогласно принял решение посмертно присудить награду документалисту Александру Расторгуеву.
Режиссер был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии. В 2001 году его фильм «Мамочки» был признан «Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом», а в 2005 лента «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был победила в номинации «Лучший неигровой арт-фильм».
фото: Евгений Алексеев / PhotoXPress.ru
Платформа artdoc.media открывает бесплатный доступ к лентам Расторгуева. Ретроспектива будет доступна до 10 сентября.
Во вторник стало известно о гибели Расторгуева и журналистов Кирилла Радченко и Орхана Джемаля в районе города Сибю к северу от столицы Центральноафриканской Республики. По имеющейся информации, Расторгуев с коллегами снимали документальный проект о работе так называемой ЧВК «Вагнер» – неформального вооружения, которое, по данным СМИ, принимало участие в военных действиях на востоке Украины и в Сирии.
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