Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Расторгуев посмертно удостоен премии «Лавровая ветвь» за вклад в кинолетопись

2 августа
2018 год

Новости кино >>
2 августа 2018
Совет премии «Лавровая ветвь» единогласно принял решение посмертно присудить награду документалисту Александру Расторгуеву.

Режиссер был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии. В 2001 году его фильм «Мамочки» был признан «Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом», а в 2005 лента «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был победила в номинации «Лучший неигровой арт-фильм».

Александр Расторгуев посмертно удостоен премии «Лавровая ветвь» за вклад в кинолетопись
фото: Евгений Алексеев / PhotoXPress.ru

Платформа artdoc.media открывает бесплатный доступ к лентам Расторгуева. Ретроспектива будет доступна до 10 сентября.

Во вторник стало известно о гибели Расторгуева и журналистов Кирилла Радченко и Орхана Джемаля в районе города Сибю к северу от столицы Центральноафриканской Республики. По имеющейся информации, Расторгуев с коллегами снимали документальный проект о работе так называемой ЧВК «Вагнер» – неформального вооружения, которое, по данным СМИ, принимало участие в военных действиях на востоке Украины и в Сирии.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр Расторгуев (II)

обсуждение >>
№ 2
Dr. Grey   2.08.2018 - 18:00
Фильм о ЦАР, который они снимали, интересен еще и тем, что Центральная Африка - дикое место даже по африканским меркам. Надеюсь, что фильм все же выйдет, и его не положат на полку. читать далее>>
№ 1
Dr. Grey   2.08.2018 - 17:59
А выйдет ли фильм о ЦАР (Центрально-Африканская Республика), который снимали Александр Расторгуев и Орхан Джемаль? Я что-то слышал об этом фильме еще 2 марта, а затем 9 июня 2018. Хотелось бы все-таки... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Мартынов
2 августа ушёл из жизни актёр Юрий Мартынов.
Александр Расторгуев
31 июля погиб режиссёр-документалист Александр Расторгуев.
Хайям Мирзазаде
30 июля скончался композитор Хайям Мирзазаде.
Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Людмила Глухова
29 июля ушла из жизни актриса Людмила Глухова.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.

День рождения >>

Мария Бушмелёва
Владислав Котлярский
Сергей Лосев
Фахраддин Манафов
Денис Никифоров
Елена Полякова
Татьяна Скороходова
Виталий Такс
Леонид Тимцуник
Том Белл
Мечислав Войт
Мирна Лой
Питер О'Тул
Макс Райт
Сэм Уортингтон
Эдвард Ферлонг
все родившиеся 2 августа >>

Афиша кино >>

Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью