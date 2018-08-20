Уэс Андерсон попробует себя в жанре мюзикла

Уэс Андерсон намерен создать мюзикл о Франции после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Collider со ссылкой на французское издание Sud Ouest.
По данным издания, к съемкам пока безымянного проекта планируется приступить в феврале 2019 года в городе Ангулем, а выпустить его на экраны – спустя год.
фото: EVAN AGOSTINI/INVISION/AP
«Музыкальное оформление было основной частью репертуара режиссера последние 25 лет, но это может стать первым проектом, где музыка используется для развития сюжета, а не просто создает акценты», – пишет Collider.
Какие события окажутся в центре сюжета, пока остается загадкой.
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