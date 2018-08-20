Рут Негга и Тесса Томпсон сыграют в режиссерском дебюте Ребекки Холл

Ребекка Холл впервые выступит в качестве режиссера: актриса готовит экранизацию романа Неллы Ларсен «Притворство» (Passing). Об этом сообщает издание Deadline.
Главные роли в проекте исполнят Рут Негга и Тесса Томпсон. Продюсерские кресла займут Орен Моверман, Марго Хэнд и Энджела Робинсон. Лейтмотивом ленты по сценарию Холл станет «расовое притворство»: этот термин используется для обозначения ситуации, когда представитель одной расы пытается выдать себя за члена другой.
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«Книга Неллы Ларсен — великолепный роман о двух женщинах-афроамериканках, которые сталкиваются не только с трудностями жизни в Америке 1929 года, но и с гендерными предрассудками, институтом брака, материнскими обязанностями, и тем, как все это пересекается между собой. Я наткнулась на эту книгу в то время, когда пыталась разобраться с историей своей семьи и странностями, окружающими жизнь моего межрасового дедушки. Отчасти, работа над этим фильмом — это исследование прошлого, к которому у меня никогда не было доступа», — рассказала Холл.
Действие ленты развернется во времена Гарлемского ренессанса. В центре сюжета – судьбоносная встреча двух школьных подруг Клэр Кендри и Айрин Редфилд, чье воссоединение не только порождает взаимную одержимость друг другом, но и угрожает тщательно выстроенной реальности обеих героинь.
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