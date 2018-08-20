ревью

Мальчик спасает своего верного пса из лап бывшего хозяина.

«Белль и Себастьян: Друзья навек»

Стартовали съемки сериала «Живая мина» для НТВ.

Антон Васильев сыграет комиссованного из Сирии сапера

Съемки ленты Ханны Перл Ютт стартовали в Нью-Йорке.

Алек Болдуин и Джудит Лайт обретут «Глупое счастье»

Вспомни фильм и выиграй смартфон

Экранизация романа Неллы Ларсен о «расовом притворстве».

Рут Негга и Тесса Томпсон сыграют в режиссерском дебюте Ребекки Холл

Действие проекта развернется в послевоенной Франции.

Уэс Андерсон попробует себя в жанре мюзикла

Здоровяк из зала игровых автоматов отправляется покорять всемирную паутину.

«Ральф против интернета»

Лайфстайл

Семен Слепаков представил свой сериал про коррумпированного мэра

Но его никто не увидит бесплатно