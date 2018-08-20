Алек Болдуин и Джудит Лайт обретут «Глупое счастье»

Режиссерское кресло проекта заняла Ханна Перл Ютт, которая также подготовила сценарий в сотрудничестве с Джен Талок. Кроме того, они вместе с Тимом Дейли сыграют в картине.
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По сюжету фильма после смерти отца-драматурга сестры Рейчел и Джеки обнаруживают, что мать, которая якобы скончалась еще в их детстве, жива и играет в мыльной опере.
Вместе с Болдуином продюсированием ленты займутся Маллори Шварц, Джош Хецлер и Джеймс Браун. Фильм получил поддержку Института Сандэнс – некоммерческой организации, которая занимается развитием независимых кинопроектов.
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