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Алек Болдуин и Джудит Лайт обретут «Глупое счастье»

20 августа
2018 год

Новости кино >>
20 августа 2018
Алек Болдуин, Джудит Лайт, Мэнди Патинкин и Майк Колтер присоединились к актерскому составу ленты «Глупое счастье» (Stupid Happy), съемки которой проходят Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссерское кресло проекта заняла Ханна Перл Ютт, которая также подготовила сценарий в сотрудничестве с Джен Талок. Кроме того, они вместе с Тимом Дейли сыграют в картине.

Алек Болдуин и Джудит Лайт обретут «Глупое счастье»
фото: Getty Images

По сюжету фильма после смерти отца-драматурга сестры Рейчел и Джеки обнаруживают, что мать, которая якобы скончалась еще в их детстве, жива и играет в мыльной опере.

Вместе с Болдуином продюсированием ленты займутся Маллори Шварц, Джош Хецлер и Джеймс Браун. Фильм получил поддержку Института Сандэнс – некоммерческой организации, которая занимается развитием независимых кинопроектов.
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