Антон Васильев сыграет комиссованного из Сирии сапера

В Ярославле стартовали съёмки детективного сериала телеканала НТВ «Живая мина», главную роль в котором исполнит Антон Васильев.
Производством ленты займутся «Киностудия КИТ» и IKa film, режиссером выступит Михаил Кабанов.
фото: PR-НТВ
«Главный герой – сапёр, возвратившийся из Сирии. Сейчас это актуальная история, ведь наверняка многие до сих пор помнят историю разминирования Пальмиры или Ракки в Сирии. Эта история будет понятна и близка тем людям, которые знали, что происходило в той стране», – считает режиссер.
Владимир Фадеев всегда жил по закону и был профессионалом своего дела: «Фадеев всегда прав. Кто не прав – тот не Фадеев». Ему были подвластны самые сложные взрывные устройства, но однажды самонадеянность сыграла с ним злую шутку: при разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии он не учёл запасной взрыватель и автобус взлетел на воздух. Фадеев навсегда запомнил лицо улыбающейся сирийской девушки из Красного Креста, посттравматический синдром заставил его комиссоваться. Теперь он – выкинутый на обочину мирной жизни пьяница-охранником. Однажды в музее, из которого его уволили за употребление алкоголя во время дежурства, происходит взрыв. И только Фадеев может понять, как действовал преступник.
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