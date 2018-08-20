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Антон Васильев сыграет комиссованного из Сирии сапера

20 августа
2018 год

Новости кино >>
20 августа 2018
В Ярославле стартовали съёмки детективного сериала телеканала НТВ «Живая мина», главную роль в котором исполнит Антон Васильев.

Производством ленты займутся «Киностудия КИТ» и IKa film, режиссером выступит Михаил Кабанов.

Антон Васильев сыграет комиссованного из Сирии сапера
фото: PR-НТВ

«Главный герой – сапёр, возвратившийся из Сирии. Сейчас это актуальная история, ведь наверняка многие до сих пор помнят историю разминирования Пальмиры или Ракки в Сирии. Эта история будет понятна и близка тем людям, которые знали, что происходило в той стране», – считает режиссер.

К актерскому составу картины, сценарий которой подготовил Дмитрий Терехов, также присоединились Виктория Корлякова, Петар Закавица, Александр Карпов, Арсений Робак, Мария Свирид, Святослав Астрамович и Виталий Ходин.

Владимир Фадеев всегда жил по закону и был профессионалом своего дела: «Фадеев всегда прав. Кто не прав – тот не Фадеев». Ему были подвластны самые сложные взрывные устройства, но однажды самонадеянность сыграла с ним злую шутку: при разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии он не учёл запасной взрыватель и автобус взлетел на воздух. Фадеев навсегда запомнил лицо улыбающейся сирийской девушки из Красного Креста, посттравматический синдром заставил его комиссоваться. Теперь он – выкинутый на обочину мирной жизни пьяница-охранником. Однажды в музее, из которого его уволили за употребление алкоголя во время дежурства, происходит взрыв. И только Фадеев может понять, как действовал преступник.
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персоны
Святослав АстрамовичАнтон Васильев (III)Петар ЗекавицаМихаил Кабанов (II)Александр Карпов (III)Виктория КорляковаАрсений РобакМария СвиридДмитрий ТереховВиталий Ходин

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