Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Япония приобрела права на сериал Душана Глигорова «Выжить после»

20 августа
2018 год

Новости кино >>
20 августа 2018
Японский видеосервис Hulu Japan приобрёл права на трансляцию сериала СТС «Выжить после»: лента выйдет сразу на нескольких онлайн-платформах.

«Мне очень приятно, что контент канала СТС оказался востребован именно в Японии, ведь это традиционно страна с очень требовательной аудиторией, которую непросто удивить. Вдвойне приятно, что коллеги из Hulu Japan выбрали именно «Выжить после» для премьеры в рамках своей новой многоплатформенной стратегии», – поделился генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Япония приобрела права на сериал Душана Глигорова «Выжить после»

При этом директор по контенту Hulu Japan Кадзуфуми Нагасава отметил «огромный потенциал» сериала в Японии.

Картина появилась на канале СТС в 2013 году, продемонстрировала высокие рейтинги и была продлена на три сезона. По сюжету ленты одиннадцать незнакомых друг с другом молодых людей заперты в подземном бункере. Никто из них не помнит, как здесь оказался, и, самое главное, они не в курсе, что творится снаружи. Их выбрали для эксперимента: могущественная корпорация «Вершина» разрабатывает вирус, цель которого – создание новой расы идеальных людей, готовых выполнять волю их творца. Но вирус вырывается из-под контроля и превращается в смертельное оружие: теперь полем для экспериментов становится вся Москва.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Вячеслав Муругов
фильмы
Выжить послеВыжить после-3

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.
Владимир Абросимов
15 августа скончался актёр Владимир Абросимов.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Владимир Вишневский
Игорь Григорьев (III)
Сергей Коковкин
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Борис Токарев
Максим Фомин
Сергей Хрусталёв
Эми Адамс
Джорджо Альбертацци
Жаклин Андере
Жозе Вилкер
Эндрю Гарфилд
Ремо Джироне
Драган Николич
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью