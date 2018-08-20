Япония приобрела права на сериал Душана Глигорова «Выжить после»

Японский видеосервис Hulu Japan
приобрёл права на трансляцию сериала СТС «Выжить после
»: лента выйдет сразу на нескольких онлайн-платформах.
«Мне очень приятно, что контент канала СТС оказался востребован именно в Японии, ведь это традиционно страна с очень требовательной аудиторией, которую непросто удивить. Вдвойне приятно, что коллеги из Hulu Japan выбрали именно «Выжить после» для премьеры в рамках своей новой многоплатформенной стратегии
», – поделился генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
.
При этом директор по контенту Hulu Japan Кадзуфуми Нагасава
отметил «огромный потенциал
» сериала в Японии.
Картина
появилась на канале СТС в 2013 году, продемонстрировала высокие рейтинги и была продлена на три сезона. По сюжету ленты одиннадцать незнакомых друг с другом молодых людей заперты в подземном бункере. Никто из них не помнит, как здесь оказался, и, самое главное, они не в курсе, что творится снаружи. Их выбрали для эксперимента: могущественная корпорация «Вершина» разрабатывает вирус, цель которого – создание новой расы идеальных людей, готовых выполнять волю их творца. Но вирус вырывается из-под контроля и превращается в смертельное оружие: теперь полем для экспериментов становится вся Москва.
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