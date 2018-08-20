Фильм «Твою мать!» с Хайруллиной и Трухиным победил на фестивале «Короче»

В Калининграде завершился 6-й по счету фестиваль «Короче». Лучшим фильмом была названа комедия «Твою мать
» режиссера Виктории Рунцовой
– студентки школы «Индустрия» Федора Бондарчука
.
Лента рассказывает о школьном учителе русского языка и литературы (Михаил Трухин
) который вместе со своей строгой тещей-математиком (Роза Хайруллина
), то и дело указывающей на непутевость зятя, возвращается из Финляндии с новым «европейским» диваном. Столкновение «физика» и «лирика» в одной отдельно взятой семье, естественно, приводит к самым непредсказуемым последствиям.
Лучшим режиссером на «Короче» был назван Иван Петухов
, снявший картину «Нет
» с Александром Палем
в роли жениха, который неудачно делает предложение руки и сердце своей девушке (Ирина Старшенбаум
). Награда за лучший сценарий досталась ленте «Огонь
» Марии Шульгиной
– про пару непутевых петербургских полицейских.
Специальным призом жюри «За самобытное творческое решение» отмечена картины «Меня зовут Махаз
» Инара Нармании
, дипломом «За оригинальность взгляда удостоен Алексей Соболев
за фильм «Затаив дыхание
», специальным упоминанием жюри отметило комедию «Рикошет
» Тимура Джураева
.
Фестиваль «Короче» проходил в Калининграде с 17 по 19 августа
. Победителей определяло жюри в составе продюсеров Игоря Толстунова
, Игоря Мишина
, режиссера Николая Лебедева
, писателя Евгений Гришковца
, актеров Елены Лядовой
и Владимира Вдовиченкова
.
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