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Фильм «Твою мать!» с Хайруллиной и Трухиным победил на фестивале «Короче»

20 августа
2018 год

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20 августа 2018
В Калининграде завершился 6-й по счету фестиваль «Короче». Лучшим фильмом была названа комедия «Твою мать» режиссера Виктории Рунцовой – студентки школы «Индустрия» Федора Бондарчука.

Фильм «Твою мать!» с Хайруллиной и Трухиным победил на фестивале «Короче»

Лента рассказывает о школьном учителе русского языка и литературы (Михаил Трухин) который вместе со своей строгой тещей-математиком (Роза Хайруллина), то и дело указывающей на непутевость зятя, возвращается из Финляндии с новым «европейским» диваном. Столкновение «физика» и «лирика» в одной отдельно взятой семье, естественно, приводит к самым непредсказуемым последствиям.

Лучшим режиссером на «Короче» был назван Иван Петухов, снявший картину «Нет» с Александром Палем в роли жениха, который неудачно делает предложение руки и сердце своей девушке (Ирина Старшенбаум). Награда за лучший сценарий досталась ленте «Огонь» Марии Шульгиной – про пару непутевых петербургских полицейских.

Специальным призом жюри «За самобытное творческое решение» отмечена картины «Меня зовут Махаз» Инара Нармании, дипломом «За оригинальность взгляда удостоен Алексей Соболев за фильм «Затаив дыхание», специальным упоминанием жюри отметило комедию «Рикошет» Тимура Джураева.

Фестиваль «Короче» проходил в Калининграде с 17 по 19 августа. Победителей определяло жюри в составе продюсеров Игоря Толстунова, Игоря Мишина, режиссера Николая Лебедева, писателя Евгений Гришковца, актеров Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова.
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