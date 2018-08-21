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Роберт Дауни-младший работает над образом Шерлока Холмса

21 августа
2018 год

Новости кино >>
21 августа 2018
Роберт Дауни-младший готовится к съемкам третьей части «Шерлока Холмса». В своем Twitter актер опубликовал изображение в образе детектива и написал: «Тренирую выражение лица Шерлока».

Роберт Дауни-младший работает над образом Шерлока Холмса
фото: Warner Bros.

Премьера «Шерлока Холмса 3» запланирована на 25 декабря 2020 года. Над последней версией сценария работает Крис БранкатоНарко»), а продюсерами выступают Сьюзен Дауни, Лайонел Уигрэм и Джоэл Силвер.

«Шерлок Холмс» вышел на экраны 2009 году, продолжение ленты появилось три года спустя. Режиссером картин выступил Гай Ричи, замену которому для новой части пока не нашли.
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персоны
Роберт Дауни мл.Гай Ричи
фильмы
Шерлок ХолмсШерлок Холмс: Игра теней

обсуждение >>
№ 1
Belovabera   21.08.2018 - 11:32
Ну наконец-то, а то уже все дозволенные сроки прошли. Жду наравне с Шерлоком Бени Камбербетча читать далее>>
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