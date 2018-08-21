Роберт Дауни-младший работает над образом Шерлока Холмса

Роберт Дауни-младший
готовится к съемкам третьей части «Шерлока Холмса
». В своем Twitter
актер опубликовал изображение в образе детектива и написал: «Тренирую выражение лица Шерлока
».
фото: Warner Bros.
Премьера «Шерлока Холмса 3
» запланирована на 25 декабря 2020 года. Над последней версией сценария работает Крис Бранкато
(«Нарко
»), а продюсерами выступают Сьюзен Дауни, Лайонел Уигрэм
и Джоэл Силвер
.
«Шерлок Холмс
» вышел на экраны 2009 году, продолжение
ленты появилось три года спустя. Режиссером картин выступил Гай Ричи
, замену которому для новой части пока не нашли.
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