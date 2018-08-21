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Детектив «Флетч» станет темой третьего сезона «Очень странных дел»

21 августа
2018 год

Новости кино >>
21 августа 2018
Создатели третьего сезона «Очень странных дел» – Мэтт и Росс Дафферы – вдохновляются криминальной комедией Майкла Ритчи «Флетч». Об этом заявил исполнитель роли Джима Хоппера в сериале Дэвид Харбор.

«Дафферы очень тщательно выбирают фильмы каждый год. И «Флетч» станет темой нового сезона: мы будем его обыгрывать и немного веселиться, чего вы точно не ожидаете от «Очень странных дел», вселенной Спилберга и уж точно от более мрачного сезона», – цитирует его Variety.

Лента «Флетч» вышла на экраны в 1985 году. Центральный персонаж картины – журналист, мастер перевоплощения, который расследует очередное «мокрое» дело, связанное с торговлей наркотиками.

Детектив «Флетч» станет темой третьего сезона «Очень странных дел»
фото: CHELSEA LAUREN/VARIETY/REX/SHUTTERSTOCK

Харбор также рассказал, как будут развиваться отношения его героя с персонажем Милли Бобби Браун. «Их отношения станут сложнее, вы же знаете, что происходит с подростками в 13-14 лет…Я не думаю, что ему будет легко видеть превращение девочки в женщину буквально на его глазах. Для него это ужасно – возможно, даже страшнее, чем монстры из иного мира», – отметил актер.

По его словам, эта часть будет значительно отличаться от уже вышедших эпизодов и станет «большим риском». Съемки третьего сезона стартовали в апреле. Финн Вулфард, Гатен Матараццо, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Ноа Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Сэди Синк и Дэйкр Монтгомери вернулись к полюбившимся образам. В новых эпизодах также задействованы Кэри Элвис, Джейк Бьюзи, Майя Хоук и Фраческа Реале. Премьера сериала запланирована на лето 2019 года.
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