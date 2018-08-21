Ева Лонгория воспитывает «Дашу-путешественницу»

Роль самой Даши досталась Изабеле Монер, а к актерскому составу также присоединилась Эухенио Дербес, Мадлен Мэдден, Темуера Моррисон, Адриана Барраза, Николас Кумбе и Майк Морено.
фото: screenrant.com
Режиссером ленты по сценарию Николаса Столлера, съемки которой уже стартовали в Австралии, выступает Джеймс Бобин. В широкий прокат «Даша-путешественница» выйдет 2 августа 2019 года: лента расскажет об уже повзрослевшей героине, которая отправится в большой город вместе со своим кузеном Диего. Вместе с ним и обезьянкой по имени Башмачок девушка спасет родителей и раскроет тайну затерянной цивилизации Инков.
Мультфильм о 7-летней Даше и ее друзьях вышел на канале Nickelodeon в 2000 году и обрел широкую популярность, продержавшись 8 сезонов.
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