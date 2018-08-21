Apple готовит сериал по мотивам истории юной журналистки Хильды Лысяк

ревью

Когда вес не имеет значения.

Выпустить третью часть истории планируется в декабре 2020 года.

Девушка вливается в семью подруги и пытается занять её место.

Анна Хилькевич стала мамой во второй раз

Интервью

Елена Карпенко: «Леопардовый ковер на месте!»

Генеральный директор телеканала «ЧЕ!» о мужском и женском, «Сильном кино», выходе в офлайн, нативной рекламе и планах на будущее