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Apple готовит сериал по мотивам истории юной журналистки Хильды Лысяк

21 августа
2018 год

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21 августа 2018
Восьмилетняя Бруклин Принс, известная по роли в картине «Проект «Флорида», получила главную роль в новом сериале Apple. Об этом сообщает издание Deadline.

Apple готовит сериал по мотивам истории юной журналистки Хильды Лысяк
фото: ROB LATOUR/VARIETY/REX/SHUTTERSTOCK

Пока безымянная лента расскажет историю 11-летней девочки, которая уезжает из Бруклина в родной город своего отца-журналиста и помогает ему с работой. Настойчивое желание найти правду приводит героиню к делу, о котором все местные жители, включая ее отца, усердно пытаются забыть.

Режиссером и исполнительным продюсером 10-серийного сериала выступит Джон М. Чу. Сценарий картины подготовили Дана Фокс и Дара Ресник. Создателей проекта вдохновила реальная история Хильды Лысяк, которая в 9 лет провела расследование убийства в своем родном городе в штате Пенсильвания. Ей удалось получить комментарии полицейских и соседей предполагаемого убийцы – мужа жертвы, а также опубликовать их в собственном издании Orange Street News.
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