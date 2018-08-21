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Первый кинофестиваль на Патриарших прудах пройдет с 24 по 26 августа

21 августа
2018 год

Новости кино >>
21 августа 2018
С 24 по 26 августа в столице пройдет первый Patriki Film Festival: это необычный смотр – у него нет конкурсной программы и красных ковровых дорожек, а главными действующими лицами станут актеры.

«Патриаршие – одно из самых кинематографичных мест Москвы, здесь все проникнуто духом кино и культурного созидания. Специальных событий кинофестиваля будет не меньше, чем самого кино. Встретиться на Патриарших с людьми, которые создают кино, и поговорить с ними, чем сегодня живет индустрия – одна из возможностей самого тёплого события уходящего лета», – рассказал идеолог и продюсер смотра Алексей Боков.

Участниками фестиваля станут Константин Хабенский, Мария Миронова, Егор Корешков, Лео Габриадзе, Надежда Михалкова, Василий Сигарев, Анатолий Белый, Виктор Хориняк, Егор Дружинин, Гоша Куценко, Наталья Швец, Иван Колесников, Виктория Полторак и другие.

Первый кинофестиваль на Патриарших прудах пройдет с 24 по 26 августа


Организаторы подготовили для гостей мастер-классы, лекции, детскую программу и показы фильмов, которые пройдут на основных площадках смотра: в Образовательном центре ММОМА (новая площадка Московского музея современного искусства) и в филиале Театра им. А.С. Пушкина.

Посетителей ждут показы картин Константина Хабенского «Собибор», Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?», Михаила Угарова «Братья Ч»», Алексея Федорченко «Война Анны» и Александра Карпиловского «Частное пионерское».

Участие в кинофестивале Patriki Film Festival – бесплатное. Узнать подробнее о запланированных мероприятиях и зарегистрироваться можно по ссылке.
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персоны
Анатолий БелыйЛеван ГабриадзеЕгор ДружининАлександр КарпиловскийИван КолесниковЕгор КорешковГоша КуценкоМария Миронова (II)Надежда МихалковаВиктория ПолторакВасилий СигаревМихаил УгаровАлексей ФедорченкоКонстантин ХабенскийВиктор Хориняк
фильмы
Братья ЧВойна АнныЗнаешь, мама, где я был?СобиборЧастное пионерское

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