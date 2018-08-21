Первый кинофестиваль на Патриарших прудах пройдет с 24 по 26 августа

С 24 по 26 августа в столице пройдет первый Patriki Film Festival
: это необычный смотр – у него нет конкурсной программы и красных ковровых дорожек, а главными действующими лицами станут актеры.
«Патриаршие – одно из самых кинематографичных мест Москвы, здесь все проникнуто духом кино и культурного созидания. Специальных событий кинофестиваля будет не меньше, чем самого кино. Встретиться на Патриарших с людьми, которые создают кино, и поговорить с ними, чем сегодня живет индустрия – одна из возможностей самого тёплого события уходящего лета
», – рассказал идеолог и продюсер смотра Алексей Боков
.
Участниками фестиваля станут Константин Хабенский
, Мария Миронова
, Егор Корешков
, Лео Габриадзе
, Надежда Михалкова
, Василий Сигарев
, Анатолий Белый
, Виктор Хориняк
, Егор Дружинин
, Гоша Куценко
, Наталья Швец
, Иван Колесников
, Виктория Полторак
и другие.
Организаторы подготовили для гостей мастер-классы, лекции, детскую программу и показы фильмов, которые пройдут на основных площадках смотра: в Образовательном центре ММОМА (новая площадка Московского музея современного искусства) и в филиале Театра им. А.С. Пушкина.
Посетителей ждут показы картин Константина Хабенского «Собибор
», Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?
», Михаила Угарова
«Братья Ч
»», Алексея Федорченко
«Война Анны
» и Александра Карпиловского
«Частное пионерское
».
Участие в кинофестивале Patriki Film Festival – бесплатное. Узнать подробнее о запланированных мероприятиях и зарегистрироваться можно по ссылке
.
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