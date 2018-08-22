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Дэнни Бойл расстался с бондианой

22 августа
2018 год

Новости кино >>
22 августа 2018
Дэнни Бойл не будет снимать 25-ю ленту об агенте 007. Место стало вакантным из-за творческих разногласий режиссёра с с исполнителем роли Джеймса Бонда Дэниэлом Крэйгом и продюсерами популярной шпионской киносерии Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Об этом сообщается в официальном твиттере бондианы.


Бойл являлся ключевым претендентом на режиссёрское кресло нового фильма серии. В феврале стало известно, что он вместе с Джоном Ходжем приступил к написанию сценария. Теперь он будет заново переписан.

Премьера картины запланирована на 8 ноября 2019 года. Съёмки должны были начаться в декабре.
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