Дэнни Бойл расстался с бондианой

Дэнни Бойл
не будет снимать 25-ю ленту об агенте 007. Место стало вакантным из-за творческих разногласий режиссёра с с исполнителем роли Джеймса Бонда Дэниэлом Крэйгом
и продюсерами популярной шпионской киносерии Барбарой Брокколи
и Майклом Дж. Уилсоном
. Об этом сообщается в официальном твиттере бондианы
.
Бойл являлся ключевым претендентом на режиссёрское кресло нового фильма серии. В феврале стало известно, что он вместе с Джоном Ходжем
приступил к написанию сценария. Теперь он будет заново переписан.
Премьера картины запланирована на 8 ноября 2019
года. Съёмки должны были начаться в декабре.
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