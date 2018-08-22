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Создателю «Бригады» и «Боя с тенью» исполнилось 50 лет

22 августа
2018 год

Новости кино >>
22 августа 2018
Сегодня, 22 августа, своё 50-летие отмечает российский режиссёр, сценарист и продюсер Алексей Сидоров, создатель «Бригады» и «Боя с тенью».

На съёмках фильма «Т-34»

Алексей Леонидович Сидоров родился 22 августа 1968 года в Северодвинске. Окончил филологический факультет Петрозаводского университета по специальности «русский язык и литература». Слушатель Высших курсов сценаристов и режиссёров (мастерская Валерия Рубинчика).

Творческий путь постановщика начался в 2000 году, когда он принял участие в создании фильма «Рыцарский роман» в качестве режиссёра монтажа и соавтора сценария. Спустя два года появился популярный сериал «Бригада», снятый Алексеем по сценарию, написанному им в соавторстве с Игорем Порублевым и Александром Велединским. Затем последовала серия «Бой с тенью», первую и третью части которой режиссёр снял лично, а во второй ограничился ролью сценариста и продюсера. Он также придумал идею «Седьмой руны» и написал сценарий для «Тёмного мира».

27 декабря текущего года на отечественные экраны выйдет его новая режиссёрская работа — военный фильм «Т-34» с Александром Петровым.
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