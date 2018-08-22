Создателю «Бригады» и «Боя с тенью» исполнилось 50 лет

Сегодня, 22 августа
, своё 50
-летие отмечает российский режиссёр, сценарист и продюсер Алексей Сидоров
, создатель «Бригады»
и «Боя с тенью»
.
Алексей Леонидович Сидоров
родился 22 августа 1968
года в Северодвинске. Окончил филологический факультет Петрозаводского университета по специальности «русский язык и литература». Слушатель Высших курсов сценаристов и режиссёров (мастерская Валерия Рубинчика
).
Творческий путь постановщика начался в 2000 году, когда он принял участие в создании фильма «Рыцарский роман»
в качестве режиссёра монтажа и соавтора сценария. Спустя два года появился популярный сериал «Бригада», снятый Алексеем по сценарию, написанному им в соавторстве с Игорем Порублевым
и Александром Велединским
. Затем последовала серия «Бой с тенью», первую и третью
части которой режиссёр снял лично, а во второй
ограничился ролью сценариста и продюсера. Он также придумал идею «Седьмой руны»
и написал сценарий для «Тёмного мира»
.
27 декабря
текущего года на отечественные экраны выйдет его новая режиссёрская работа — военный фильм «Т-34»
с Александром Петровым
.
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