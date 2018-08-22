Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Натали Портман раздвоится

22 августа
2018 год

Новости кино >>
22 августа 2018
Натали Портман вернётся в режиссуру. Согласно THR, голливудская звезда планирует поставить биографическую драму об идентичных сёстрах-близнецах Эстер и Паулине Фридман, которых воплотит она сама.


Сценаристкой ленты назначена Кэти Роббинс.

Сёстры Фридман родились в 1918 году, и долгое время девочек не могли различить из-за родительского внушения о том, что они ‒ один человек, разделённый пополам. У них было всё одинаковое ‒ платья, причёски, умения и даже свадьбы. Всё изменилось, когда одна из них решилась заявить о себе как о самостоятельной личности. В результате, это привело к появлению журналистских колонок, озаглавленных «Энн Лэндерс» и «Дорогая Эбби», и сёстры превратились в соперниц.

Полнометражный режиссёрский дебют Натали Портман состоялся в 2015-м, когда она сняла «Повесть о любви и тьме», посвящённую жизни писателя Амоса Оза.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Натали Портман и Джон Хэмм попадут в любовный треугольник
Натали Портман исследует аномалии в трейлере фильма «Аннигиляция»
Московский Еврейский Кинофестиваль откроется фильмом Натали Портман
Поиск по меткам
Американское киноБиография / Байопик
персоны
Натали Портман
фильмы
Повесть о любви и тьме

фотографии >>
Натали Портман раздвоится фотографии
Натали Портман
Сёстры Фридман
Сёстры Фридман
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.
Владимир Абросимов
15 августа скончался актёр Владимир Абросимов.

День рождения >>

Марат Башаров
Наталья Егорова
Равшана Куркова
Ирина Леонова
Наталья Лукеичева
Эвальдас Микалюнас
Сергей Русскин
Ирина Скобцева
Ольга Сумская
Ричард Армитейдж
Адриан Данбар
Режина Дорадо
Сильва Кошина
Лоран Лафитт
Кристен Уиг
Колм Фьоре
все родившиеся 22 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью