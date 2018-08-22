Натали Портман раздвоится

Натали Портман
вернётся в режиссуру. Согласно THR
, голливудская звезда планирует поставить биографическую драму об идентичных сёстрах-близнецах Эстер
и Паулине Фридман
, которых воплотит она сама.
Сценаристкой ленты назначена Кэти Роббинс
.
Сёстры Фридман родились в 1918 году, и долгое время девочек не могли различить из-за родительского внушения о том, что они ‒ один человек, разделённый пополам. У них было всё одинаковое ‒ платья, причёски, умения и даже свадьбы. Всё изменилось, когда одна из них решилась заявить о себе как о самостоятельной личности. В результате, это привело к появлению журналистских колонок, озаглавленных «Энн Лэндерс» и «Дорогая Эбби», и сёстры превратились в соперниц.
Полнометражный режиссёрский дебют Натали Портман состоялся в 2015-м, когда она сняла «Повесть о любви и тьме»
, посвящённую жизни писателя Амоса Оза
.
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