Майкл Пенья станет папой «Даши-путешественницы»

ревью

Новости кино Объявлена программа XXVII Открытого кинофестиваля «Киношок» В игровой конкурс вошло десять фильмов из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

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Интервью Елена Карпенко: «Леопардовый ковер на месте!» Генеральный директор телеканала «ЧЕ!» о мужском и женском, «Сильном кино», выходе в офлайн, нативной рекламе и планах на будущее