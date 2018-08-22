Майкл Пенья станет папой «Даши-путешественницы»

Майкл Пенья
составит компанию Еве Лонгории
в киноверсии анимационного сериала «Даша-путешественница»
. Как сообщает издание The Hollywood Reporter
, актёр воплотит папу титульной героини в исполнении звезды «Трансформеров: Последнего рыцаря» Изабелы Монер
.
К актёрскому составу также присоединилась Эухенио Дербес
, Темуера Моррисон
, Мадлен Мэдден
, Адриана Барраза
, Николас Кумбе
и Майк Морено
. Продюсером выступает Майкл Бэй
, режиссёром назначен Джеймс Бобин
, а сценарий пишет Николас Столлер
. За производство отвечает Paramount Playerss.
«Даша-путешественница» выйдет в прокат 2 августа 2019
-го. Лента расскажет об уже повзрослевшей героине, которая отправится в большой город вместе со своим кузеном Диего. Вместе с ним и обезьянкой по имени Башмачок девушка спасёт родителей и раскроет тайну затерянной цивилизации Инков.
Мультфильм о семилетней Даше и её друзьях вышел на канале Nickelodeon в 2000 году и обрёл широкую популярность, продержавшись восемь сезонов.
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