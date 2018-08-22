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Объявлена программа XXVII Открытого кинофестиваля «Киношок»

22 августа
2018 год

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22 августа 2018
Объявлена программа XXVII Открытого кинофестиваля «Киношок», который пройдёт в Анапе со 2 по 9 сентября. В этом году программа смотра расширена включением фильмов стран Таможенного союза ЕАЭС, и на фестивале состоится несколько официальных кинопремьер. В рамках «Киношока» проходят пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов. Всего будет показано около 70 кинолент, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Лили»

В конкурсную программу игрового кино вошло десять работ: «Армен и я» Максима Айрапетова (Армения), «Байгал» Илдара Ягафарова (Татарстан), «Внутри себя» Сергея Талыбова (Беларусь), «Дед» Алексея Шемеса, «Ева» Анаит Абад (Армения–Иран), «Лили» Антона и Ильи Чижиковых, «Мунабия» Таалайбека Кулмендеева (Кыргызстан), «На грани» Алдияра Байракимова (Казахстан), «Ночная авария» Темира-Бека Бирназарова (Кыргызстан) и «Шестой пост» Серикбола Утепбергенова (Казахстан). Жюри возглавит режиссёр и сценарист Эльёр Ишмухамедов, а помогут ему в оценке работ Первый заместитель Председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Николай Бородачёв, актриса Ольга Кабо, армянский оператор Ваагн Тер-Акопян и журналист, киновед, кинокритик Кора Церетели.

В жюри короткометражного конкурса во главе Александра Галибина включены киновед, кинокритик, художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова и оператор Вадим Алисов. Программа состоит из 23 лент: From a great height Влады Сеньковой (Беларусь), «Бог есть, или Откуда берутся дети» Гюзель Султановой, «Видео Марата» Алимжана Кудабаева (Казахстан), «Влечение» Дмитрия Тархова (Москва), «Друзья по переписке» Неллы Василевской (Беларусь), «Киноман» Аскара Нуракун уулу (Кыргызстан), «Крестик» Никиты Гладкова (Челябинск), «Крик» Томы Стэнко (Москва), «Крылья» Зураба Джиджилавы, «Мираж» Елизаветы Логунцовой (Москва), «Нет» Ивана Петухова, «Один день» Гужа Тадевосяна (Армения–Россия), «Онур» Чолпонай Борубаевой (Кыргызстан), «Ни любви ни смерти» Глеба Росса (Москва), «Послевкусие» Георгия Заозёрского (Москва), «Путешествие в Париж» Марии Поляковой, «Твоими глазами» Анны Новицкой (Челябинск), «Тихое несогласие» Алёны Пастуховой (Челябинск), «Турист» Дениса Кудрявцева, «Харон» Андрея Селиванова (Москва), «ЧайлдХуд» Дмитрия Кононова (Россия–Украина), «Я так не думаю» Давида Даниэляна и «Я убила Лёшу» Галии Фатхутдиновой.

Мастерская

Режиссёр-документалист, сценарист и продюсер Владимир Эйснер назначен председателем конкурса неигрового кино. Компанию ему составят режиссёр, продюсер Темина Туаева и режиссёр, продюсер, педагог, сценарист Екатерина Головня. В программе 14 фильмов: Let it soul Кирилла Кулагина (Великобритания–Россия), «В Танце. Италия: Возрождение» Анжи Таратуты (Италия–Россия), «Вика» Наталии Каленовой, «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» Алины Котовой и Владлены Санду, «Вырваться» Ольги Аверкиевой (Пермь), «Люмьеры» Христины Белоусовой и Данте Рустава (Узбекистан–Казахстан), «Мастерская» Сергея Карандашова, «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлёвой и Владислава Гришина, «Мне 20» Екатерины Мамонтовой, «Не женское бремя» Токтобека Усенова (Кыргызстан), «Луна, солнце и мушкетёры» Ваагна Хачатряна (Армения), «Противостояние» Влада Куракина, «Таня...» Павла Мирзоева и «Фанат» Андрея Кудиненко (Беларусь–Польша).

Конкурс «ТВ-шок», чей победитель определяется зрительским голосованием, включает девять игровых телефильмов: «Автошкола» Сергея Гиргеля, «Аниматор» Антона и Ильи Чижиковых, «Арена для убийства» Дмитрия Аверина, «Галина» Эдуарда Пальмова, «Ой, ма-моч-ки! – 2» Ивана Павлова, «Переверни страницу» Андрея Селиванова, «Приличная семья сдаст комнату» Елены Яковлевой, «Сын» Александра Хвана и «Там, где нас нет» Дмитрия Сорокина. Секция «Киномалышок» проходит в Анапе, Крымске и Темрюке. В каждом из городов формируется свой состав детского жюри под присмотром председателя Юрия Чернова. В этом году в детскую программу попало пять картин: «Айн Цвай Драй 2» Анны Багмет и Ирины Линдт, «Бегство рогатых викингов» Ильи Белостоцкого, «По совести» Евгения Сергеева, «Тум-Паби-Дум» Вячеслава Никифорова (Беларусь) и «Фея из-за горы Коф» Бахриддина Сайфиддинова (Таджикистан).

«Как я стал…»

Ежевечерне жителей и гостей Анапы в фестивальные дни уже много лет знакомит с современным российским кино программа «Кино на площади». На сей раз состоятся показы фильмов «Как я стал…» Павла Мирзоева, «Легенда о Коловрате» Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого, «Лёд» Олега Трофима, «Салют-7» Клима Шипенко, «Тренер» Данилы Козловского и «Я худею» Алексея Нужного. Фестивальными площадками стали киноцентр «Мир кино», Городской театр и главная площадь города. Церемонии открытия и закрытия пройдут на Летней Эстраде. На гала-концертах, встречах в режиме «Прямого эфира на площади» и ежевечерних проках выступят Ирина Муравьёва, Максим Аверин, Валентина Титова, Алексей Булдаков, Алика Смехова, Валерий Ярёменко, Анастасия Макеева, Евгений Дятлов, Алёна Хмельницкая, Эдуард Шульжевский, Александр Мохов, Ирина Климова, Наталья Бочкарёва и другие. В рамках смотра также будет проведён мастер-класс художника Семёна Луканси с учениками детской художественной школы Анапы. Кроме того, состоятся творческие вечера деятелей кино в городах и станицах Краснодарского края, традиционные Гостагаевские встречи, посещение археологического музея-заповедника Горгиппия и выезды на винодельческие хозяйства Кубани. Все мероприятия пройдут под знаком празднования 75-летия со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.
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фильмы
АвтошколаАниматорАрена для убийстваБегство рогатых викинговБог есть, или Откуда берутся детиГалинаКак я стал...Легенда о КоловратеЛёдЛилиОй, ма-моч-ки!-2Переверни страницуПослевкусиеПриличная семья сдаст комнатуСалют-7СынТам, где нас нетТренерТум-Паби-ДумЧайлдХудЯ худею

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