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Съёмки «Ведьмака» начнутся в ноябре

22 августа
2018 год

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22 августа 2018
Съёмки восьмисерийного первого сезона телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак», задуманной Netflix, начнутся в Будапеште 5 ноября, уверяет Discussing Film.

Шоураннером сериала выступает Лорен Шмидт. Режиссёром числится Томаш Багиньски. Актёрский состав и дата релиза держатся в секрете.

Съёмки «Ведьмака» начнутся в ноябре

Зрителей ожидает новая встреча с ведьмаком Геральтом, подвергнутым мутации охотником за монстрами, который, согласно официальному синопсису, «изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются гораздо злее, чем звери».

Образ Геральта изъявил желание воплотить на малом экране исполнитель роли Супермена в киновселенной DC Генри Кавилл, оказавшийся фанатом игровой серии CD Projekt. Но, скорее всего, это так и останется мечтой актёра.
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Генри Кавилл в образе Геральта из Ривии
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