Съёмки «Ведьмака» начнутся в ноябре

Съёмки восьмисерийного первого сезона телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак»
, задуманной Netflix, начнутся в Будапеште 5 ноября
, уверяет Discussing Film
.
Шоураннером сериала выступает Лорен Шмидт
. Режиссёром числится Томаш Багиньски
. Актёрский состав и дата релиза держатся в секрете.
Зрителей ожидает новая встреча с ведьмаком Геральтом, подвергнутым мутации охотником за монстрами, который, согласно официальному синопсису
, «изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются гораздо злее, чем звери».
Образ Геральта
изъявил желание воплотить на малом экране исполнитель роли Супермена в киновселенной DC Генри Кавилл
, оказавшийся фанатом игровой серии CD Projekt. Но, скорее всего, это так и останется мечтой актёра.
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