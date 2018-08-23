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12-й сезон «Теории Большого взрыва» станет последним

23 августа
2018 год

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23 августа 2018
Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions объявили, что «Теория Большого взрыва» завершится 12-м сезоном. Об этом сообщает издание Variety.

«Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку «Теории Большого взрыва» на протяжении 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и всей командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение», — цитирует издание совместное заявление компаний.

12-й сезон «Теории Большого взрыва» станет последним
фото: CBS

В начале августа представитель CBS Келли Кал отмечал, что инициированы переговоры о съемках 13-го сезона картины. Премьера сериала состоялась в 2007 году, а в прошлом году проект был возобновлен для съемок 11-го и 12-го сезонов. Выход последнего запланирован на осень.

По сюжету, блестящие физики Леонард и Шелдон — молодые великие умы. Им проще понять, как устроена вселенная, чем найти точки соприкосновения с обычными людьми, не говоря уже о женщинах. Но все начинает меняться, когда их соседкой становится соблазнительная красавица Пенни…
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