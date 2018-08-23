Из грязи в князи: Тэрон Эджертон стал королём воров

В сети появился второй дублированный трейлер приключенческого боевика «Робин Гуд: Начало»
, снятого режиссёром Отто Батхёрстом
, ранее участвовавшим в создании сериалов «Чёрное зеркало»
, «Острые козырьки»
и других.
В центре сюжета - ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр, которые по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.
Главные роли в картине исполнили Тэрон Эджертон
, Джейми Дорнан
, Бен Мендельсон
, Пол Андерсон
, Джейми Фокс
, Ив Хьюсон
, Тим Минчин
, Джошуа Хердман
, Бьёрн Бенгтссон
и Йен Пек
. Одним из продюсеров выступил Леонардо ДиКаприо
.
В российский прокат «Робин Гуд: Начало»
выходит 21 ноября 2018 года.
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