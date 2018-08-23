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Из грязи в князи: Тэрон Эджертон стал королём воров

23 августа
2018 год

Новости кино >>
23 августа 2018
В сети появился второй дублированный трейлер приключенческого боевика «Робин Гуд: Начало», снятого режиссёром Отто Батхёрстом, ранее участвовавшим в создании сериалов «Чёрное зеркало», «Острые козырьки» и других.


В центре сюжета - ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр, которые по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

Главные роли в картине исполнили Тэрон Эджертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон, Тим Минчин, Джошуа Хердман, Бьёрн Бенгтссон и Йен Пек. Одним из продюсеров выступил Леонардо ДиКаприо.

Из грязи в князи: Тэрон Эджертон стал королём воров

В российский прокат «Робин Гуд: Начало» выходит 21 ноября 2018 года.
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Из грязи в князи: Тэрон Эджертон стал королём воров фотографии
Из грязи в князи: Тэрон Эджертон стал королём воров фотографии
Из грязи в князи: Тэрон Эджертон стал королём воров фотографии
Из грязи в князи: Тэрон Эджертон стал королём воров фотографии
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