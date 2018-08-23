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Лина Данэм присоединилась к касту «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

23 августа
2018 год

Новости кино >>
23 августа 2018
Лина Данэм, известная по сериалу «Девочки», присоединилась к касту нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает издание Variety.

В девятой ленте легендарного режиссера Данэм сыграет персонажа по имени Цыганка. Для актрисы эта роль станет первой серьезной работой в полнометражном кино. В картине, действие которой развернется в Голливуде 1969-го года, Майя Хоук выступит в роли вымышленного персонажа Дитя Цветов, а гламурную звезду итальянского кино Фраческу Капуччи сыграет Лоренца Иззо.

Лина Данэм присоединилась к касту «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
фото: Reuters

В фильме также задействованы Аль Пачино, Курт Расселл, Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Скут Макнэйри, Дакота Фэннинг и Майк Мо.

По сюжету ленты главные герои – актёр Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт) – тщетно пытаются пробиться в Голливуд. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт (Марго Робби) – жена режиссёра Романа Полански, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона.

Как сообщалось ранее, фильм появится на экранах 26 июля 2019 года, а не в августе, как было объявлено создателями изначально.
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персоны
Леонардо ДиКаприоСкут МакнэйриМайк МоМайкл МэдсенАль ПачиноБрэд ПиттКурт РасселлБерт РейнольдсМарго РоббиТим РотКвентин ТарантиноДакота Фэннинг

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