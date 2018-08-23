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Крис Купер получил роль в биографической ленте «Ты мой друг»

23 августа
2018 год

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23 августа 2018
Крис Купер составит компанию Тому Хэнксу в биографической ленте «Ты мой друг», которая расскажет о жизни американского телеведущего и автора песен Фреда Роджерса. Об этом сообщает издание Variety.

Купер сыграет отца журналиста Тома Жюнода, роль которого досталась Мэттью Ризу. В образе самого Роджерса предстанет Хэнкс.

Крис Купер получил роль в биографической ленте «Ты мой друг»
фото: Getty

Режиссёрское кресло картины по сценарию Мики Фитцермана-Блю и Ноа Харпстера заняла Мариэль ХеллерДневник девочки-подростка»). Продюсерами проекта выступят Питер Сараф, Марк Тёртлтауб и Юри Хенли. Выпустить ленту в прокат планируется 18 октября 2019 года.

Сценарий фильма вошел в Чёрный список наиболее перспективных сценариев 2013 года. Зрители узнают о дружбе Роджерса и журналиста Жюнода, растерявшего под влиянием ведущего весь свой цинизм.
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