Станислав Либин приступил к съемкам второго сезона сериала «Акушерка»

Sony Pictures Television Russia и продюсерский центр ЛЕАН-М начали съемки второго сезона проекта «Акушерка
» по заказу телеканала Россия 1
: первый съемочный блок пройдет в Минске.
«Полтора года назад закончились съемки первого сезона. И вот, спустя столько времени совершенно неожиданно оказаться в этой же истории с этими же героями. Вдруг выясняется, что у всех есть ощущение, будто мы закончили снимать буквально вчера. Мне кажется, что этот момент очень интересный и теоретически все это должно перенестись на экран
», – отметил режиссер ленты Станислав Либин
.
В картине также сыграют Владимир Епифанцев
, Александр Макогон
, Наталья Гудкова
, Валентина Ляпина
. При этом роли специалистов скорой помощи и пожарной охраны в некоторых сценах исполняли реальные врачи и пожарные.
Во втором сезоне талантливый врач-акушер Татьяна Скворцова начинает замечать, что ее любимый мужчина скрывает от нее свое прошлое. Сбегая от проблем, Татьяна уходит с головой в работу, которая каждый день ставит перед ней нелегкий выбор. Однажды в роддом попадает женщина с тяжелым гипертоническим кризом, готовая умереть ради ребенка, но Татьяна обещает спасти обоих. В тот же день возлюбленный просит Татьяну о свидании, придя на которое она застает его, истекающим кровью. А в это время у пациентки случается второй криз, нужна срочная операция. Героиня может спасти только одну жизнь, и выбор нужно делать быстро…
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