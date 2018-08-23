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«Ван Гоги» Сергея Ливнева выйдут в прокат 8 ноября

23 августа
2018 год

Новости кино >>
23 августа 2018
Премьера драмы Сергея Ливнева по его собственному сценарию «Ван Гоги» состоится 8 ноября.

Главные роли в картине исполнят Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский. Также к актерскому составу присоединились Елена Коренева, Полина Агуреева, Александр Сирин, Светлана Немоляева и Ольга Остроумова.

«Ван Гоги» Сергея Ливнева выйдут в прокат 8 ноября

«Ван Гоги» — это история отца и сына. Отцу 79 лет, сыну 53. Отец — известный дирижер. Сын — неудачливый художник. Они живут на разных концах света, и обоих это более чем устраивает. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть: больше ненависть, чем любовь. Отец зовет сына детской кличкой Птицын, и это бесит сына. Сын зовет отца Ваше Величество, и это бесит отца. После того как у отца обнаруживается смертельная болезнь, сын и отец начинают тяжелый путь от ненависти к любви.
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персоны
Полина АгурееваЕлена КореневаСергей ЛивневСветлана НемоляеваДаниэль ОльбрыхскийОльга ОстроумоваАлексей СеребряковАлександр Сирин
фильмы
Ван Гоги

обсуждение >>
№ 1
Голубая игуана   23.08.2018 - 17:27
Какая очаровательная внешность у обоих актеров! А сколько в каждом из них изысканности! Право, фильм стОит посмотреть ради хотя бы эстетического удовольствия, не так ли? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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