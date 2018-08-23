«Ван Гоги» Сергея Ливнева выйдут в прокат 8 ноября

Премьера драмы Сергея Ливнева
по его собственному сценарию «Ван Гоги
» состоится 8 ноября.
Главные роли в картине исполнят Алексей Серебряков
и Даниэль Ольбрыхский
. Также к актерскому составу присоединились Елена Коренева
, Полина Агуреева
, Александр Сирин
, Светлана Немоляева
и Ольга Остроумова
.
«Ван Гоги» — это история отца и сына. Отцу 79 лет, сыну 53. Отец — известный дирижер. Сын — неудачливый художник. Они живут на разных концах света, и обоих это более чем устраивает. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть: больше ненависть, чем любовь. Отец зовет сына детской кличкой Птицын, и это бесит сына. Сын зовет отца Ваше Величество, и это бесит отца. После того как у отца обнаруживается смертельная болезнь, сын и отец начинают тяжелый путь от ненависти к любви.
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