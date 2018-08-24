Стиву Гуттенбергу исполнилось 60 лет

Сегодня, 24 августа
, исполнилось 60
лет популярному американскому актёру кино и телевидения Стиву Гуттенбергу
, памятному зрителям по роли Махоуни, выпускника «Полицейской академии»
.
Стивен Роберт Гуттенберг
родился 24 августа 1958
года в нью-йоркском боро Бруклин. У актёра ирландские и еврейские корни, мать — Энн Айрис Ньюмэн
— была ассистентом хирурга, а отец — Джером Стэнли Гуттенберг
— инженером. Ещё в школе увлёкся кино и театром, с интересом присутствовал на уроках драмы преподавателя Джеральда Кирби
в Джульярдской школе. После окончания средней школы изучал актёрское мастерство в школе искусств Нью-Йоркского университета, продолжил обучение в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.
В 1977-м дебютировал на телевидении в ленте Луи Антонио «Кое-что о Джой»
и на большом экране в эпизоде фильма «Русские горки»
. Спустя пять лет получил главную роль в трагикомедии Барри Левинсона «Забегаловка»
, в которой компанию ему составили Микки Рурк
, Кевин Бэйкон
, Эллен Баркин
и Дэниэл Стерн
. Мировая известность к актёру пришла, когда он сыграл Махоуни в четырёх частях «Полицейской академии», Джека Боннера в фантастической дилогии «Кокон»
, Ньютона Кросби в «Коротком замыкании» Джона Бэдхэма
и Майкла Келлама в ремейке французской комедии «Трое мужчин и младенец»
и его сиквеле «Трое мужчин и маленькая леди
». В 1987 году исполнил драматическую роль Терри Ламберта в триллере Кёртиса Хэнсона «Окно спальни»
, но зрители не приняли его в новом амплуа.
На счету Стива Гуттенберга более 90
ролей в кино и на телевидении. Он снимался у Франклина Шеффнера
(«Мальчики из Бразилии»
), Питера Хортона
(«Амазонки на Луне»
), Николаса Мейера
(«На следующий день»
), Нила Джордана
(«Бодрость духов»
), Джоди Фостер
(«Домой на праздники»
), Энди Теннанта
(«Двое: Я и моя тень»
), Джорджа Миллера
(«Зевс и Роксана»
) и Стива Майнера
(«Кинозвезда в погонах»
). В 90-х его популярность пошла на спад, и он переключился на работу на телевидении и в низкобюджетном кино. В частности, его можно увидеть в сериалах «Вероника Марс»
, «Закон и порядок. Преступное намерение»
, «Футболисты»
, а также в четвёртом «Акульем торнадо»
.
В 2000 году основал продюсерскую фирму Mr. Kirby productions, названную в честь любимого школьного преподавателя драмы. Занимался театральными постановками, снял свой первый фильм «P.S. Ваш кот мёртв»
, в котором выступил в качестве продюсера, сценариста, режиссёра и актёра. Озвучил одного из персонажей игры Law & Order: Criminal Intent
. Обладатель двух наград за фильмы «Не останавливайте музыку»
и «Это не ты»
, а также именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
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