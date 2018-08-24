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Стиву Гуттенбергу исполнилось 60 лет

24 августа
2018 год

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24 августа 2018
Сегодня, 24 августа, исполнилось 60 лет популярному американскому актёру кино и телевидения Стиву Гуттенбергу, памятному зрителям по роли Махоуни, выпускника «Полицейской академии».


Стивен Роберт Гуттенберг родился 24 августа 1958 года в нью-йоркском боро Бруклин. У актёра ирландские и еврейские корни, мать — Энн Айрис Ньюмэн — была ассистентом хирурга, а отец — Джером Стэнли Гуттенберг — инженером. Ещё в школе увлёкся кино и театром, с интересом присутствовал на уроках драмы преподавателя Джеральда Кирби в Джульярдской школе. После окончания средней школы изучал актёрское мастерство в школе искусств Нью-Йоркского университета, продолжил обучение в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

В 1977-м дебютировал на телевидении в ленте Луи Антонио «Кое-что о Джой» и на большом экране в эпизоде фильма «Русские горки». Спустя пять лет получил главную роль в трагикомедии Барри Левинсона «Забегаловка», в которой компанию ему составили Микки Рурк, Кевин Бэйкон, Эллен Баркин и Дэниэл Стерн. Мировая известность к актёру пришла, когда он сыграл Махоуни в четырёх частях «Полицейской академии», Джека Боннера в фантастической дилогии «Кокон», Ньютона Кросби в «Коротком замыкании» Джона Бэдхэма и Майкла Келлама в ремейке французской комедии «Трое мужчин и младенец» и его сиквеле «Трое мужчин и маленькая леди». В 1987 году исполнил драматическую роль Терри Ламберта в триллере Кёртиса Хэнсона «Окно спальни», но зрители не приняли его в новом амплуа.

«Полицейская академия»

На счету Стива Гуттенберга более 90 ролей в кино и на телевидении. Он снимался у Франклина Шеффнера («Мальчики из Бразилии»), Питера Хортона («Амазонки на Луне»), Николаса Мейера («На следующий день»), Нила Джордана («Бодрость духов»), Джоди Фостер («Домой на праздники»), Энди Теннанта («Двое: Я и моя тень»), Джорджа Миллера («Зевс и Роксана») и Стива Майнера («Кинозвезда в погонах»). В 90-х его популярность пошла на спад, и он переключился на работу на телевидении и в низкобюджетном кино. В частности, его можно увидеть в сериалах «Вероника Марс», «Закон и порядок. Преступное намерение», «Футболисты», а также в четвёртом «Акульем торнадо».

В 2000 году основал продюсерскую фирму Mr. Kirby productions, названную в честь любимого школьного преподавателя драмы. Занимался театральными постановками, снял свой первый фильм «P.S. Ваш кот мёртв», в котором выступил в качестве продюсера, сценариста, режиссёра и актёра. Озвучил одного из персонажей игры Law & Order: Criminal Intent. Обладатель двух наград за фильмы «Не останавливайте музыку» и «Это не ты», а также именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
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P.S. Ваш кот мертвАмазонки на ЛунеБодрость духовВероника МарсДвое: Я и моя теньДомой на праздникиЗабегаловкаЗакон и порядок. Преступные намеренияЗевс и РоксанаКинозвезда в погонахКоконКокон 2Короткое замыканиеНа следующий деньНе останавливайте музыкуОкно спальниПолицейская академияПолицейская академия 2: Их первое заданиеПолицейская академия 3: ПереподготовкаПолицейская академия 4: Граждане в дозореРусские горкиТрое мужчин и маленькая ледиТрое мужчин и младенец

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Стиву Гуттенбергу исполнилось 60 лет фотографии
Стиву Гуттенбергу исполнилось 60 лет фотографии
«Короткое замыкание»
«Трое мужчин и младенец»
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