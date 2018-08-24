Стартовали съёмки российской версии «Фальшивого флага»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки российской адаптации остросюжетной израильской драмы «Фальшивый флаг» с Максимом Дроздом в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Действие сериала начинается с того, что по всем телеканалам мира передают экстренную новость: во время неофициального визита в гостинице на Кипре был похищен министр обороны Турции. Турецкие спецслужбы публикуют фотографии паспортов подозреваемых и предполагают, что все они – россияне с двойным гражданством. Ответственным за расследование инцидента назначают подполковника ФСБ Николая Турбина (Дрозд). Он отдаёт приказ о задержании пятерых преступников. Удаётся поймать всех, кроме одного. В процессе расследования Турбин находит подтверждение тому, что у всех четверых задержанных есть второе гражданство: все они в момент похищения находились за границей и, теоретически, могли выехать на Кипр по второму паспорту.
«Мой персонаж будет близок зрителю своей внутренней драмой. Подполковник Турбин сталкивается с новым, довольно сложным заданием. Расследование заходит в тупиковую ситуацию, но его внутренняя энергия и вина за одну жизненную ситуацию (не буду говорить какую, потом всё сами увидите) заставляют его продолжать искать подозреваемых. Он нарушает, правда, какие-то правила, но всё равно продолжает расследование. И это своего рода искупление. У меня эта роль идёт на сопротивление, потому что он - человек импульсивный, а в этом мы с ним очень похожи. Но работая в ФСБ, подполковник должен быть спокойным и уравновешенным. К этому нужно стремиться и мне, и Турбину», – рассказал о своей новой роли Максим Дрозд.
обсуждение >>