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Эд Харрис и Джон Хэмм познакомятся с Мавериком

24 августа
2018 год

Новости кино >>
24 августа 2018
Эд Харрис, Джон Хэмм и Льюис Пуллман присоединились к сиквелу «Лучшего стрелка». Об этом сообщает Deadline.

Эд Харрис и Джон Хэмм познакомятся с Мавериком
фото: tvmoviefix.com

Том Круз вернётся к роли Маверика, а Вэл Килмер вновь предстанет в качестве Тома «Айсмэна» Казански. В картине также появятся Дженнифер Коннелли в роли матери-одиночки, заведующей баром, и Майлз Теллер в образе сына «Гуся», которого в оригинале, снятом Тони Скоттом в 1986 году, играл Энтони Эдвардс. В фильме также занят Глен Пауэлл.

Ленту с подзаголовком «Маверик» поставит Джозеф Косински. О сюжете известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом. Мировая премьера «Лучшего стрелка 2» намечена на 12 июля 2019 года.
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