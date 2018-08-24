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Релиз 25-го фильма бондианы перенесён на конец 2020 года

24 августа
2018 год

Новости кино >>
24 августа 2018
Из-за того, что Дэнни Бойл покинул бондиану, релиз 25-й ленты об агенте 007 будет перенесён. Согласно THR, картина выйдет не 8 ноября 2019 года, а под занавес 2020-го.


Место стало вакантным из-за творческих разногласий режиссёра с с исполнителем роли Джеймса Бонда Дэниэлом Крэйгом и продюсерами популярной шпионской киносерии Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Как уверяет Telegraph, всему виной стал главный злодей будущего фильма, который должен был быть русским. Бойл выбрал на роль поляка Томаша Кота, но Крэйг высказался против его кандидатуры, после чего бондиана лишилась постановщика. Кроме того, всю троицу не устраивала идея с возвращением Холодной войны.

Бойл являлся ключевым претендентом на режиссёрское кресло нового фильма серии. В феврале стало известно, что он вместе с Джоном Ходжем приступил к написанию сценария. Теперь его либо заново перепишут, либо продюсеры вернутся к версии, написанной Нилом Первисом и Робертом Уэйдом.
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