Релиз 25-го фильма бондианы перенесён на конец 2020 года

Из-за того, что Дэнни Бойл
покинул бондиану, релиз 25
-й ленты об агенте 007 будет перенесён. Согласно THR
, картина выйдет не 8 ноября 2019
года, а под занавес 2020-го.
Место стало вакантным из-за творческих разногласий режиссёра с с исполнителем роли Джеймса Бонда Дэниэлом Крэйгом
и продюсерами популярной шпионской киносерии Барбарой Брокколи
и Майклом Дж. Уилсоном
. Как уверяет Telegraph
, всему виной стал главный злодей будущего фильма, который должен был быть русским. Бойл выбрал на роль поляка Томаша Кота
, но Крэйг высказался против его кандидатуры, после чего бондиана лишилась постановщика. Кроме того, всю троицу не устраивала идея с возвращением Холодной войны.
Бойл являлся ключевым претендентом на режиссёрское кресло нового фильма серии. В феврале стало известно, что он вместе с Джоном Ходжем
приступил к написанию сценария. Теперь его либо заново перепишут, либо продюсеры вернутся к версии, написанной Нилом Первисом
и Робертом Уэйдом
.
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