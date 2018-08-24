Paramount Pictures адаптирует головоломку Monument Valley

Патрик Осборн
адаптирует для студии Paramount Pictures мобильную головоломку Monument Valley
. Это будет игровое кино с компьютерной анимацией, уточняет Deadline
.
События игры и её сиквела разворачиваются в изометрическом мире, в котором геймерам приходилось разгадывать головоломки для того, чтобы принцесса Ида могла путешествовать по выдуманному королевству. Зрителям пообещали, что актёры также окажутся в Долине монументов.
«Окружение Monument Valley одновременно оказывается небольшим за счёт своего медитативного и простого игрового процесса, и огромным благодаря своей истории. Мне выпала честь взять в руки поводья и провести зрителей по таинственному королевству Иды, играть в её мире невозможной архитектуры, где главное — смотреть на вещи нестандартным взглядом», —
заявил Осборн.
Monument Valley появилась на свет в 2014 году благодаря студии Ustwo и за год при бюджете в полтора миллиона долларов успела заработать около шести миллионов.
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