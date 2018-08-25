Суровая Джоди Фостер лечит подстреленных мафиози

Компания Central Partnership поделилась 7-минутным отрывком из криминального боевика «Отель «Артемида»
режиссёра Дрю Пирса
. В ролике звучит композиция California Dreaming американской группы The Mamas & the Papas - под неё героиня Джоди Фостер
готовится к приёму раненых преступников.
Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе недалекого будущего. Каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.
Помимо Фостер роли в картине исполнили Джефф Голдблюм
, София Бутелла
, Закари Куинто
, Дэйв Батиста
, Чарли Дэй
, Дженни Слейт
, Стерлинг К. Браун
и другие.
В российский прокат «Отель «Артемида»
вышел 23 августа.
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