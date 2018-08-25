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Суровая Джоди Фостер лечит подстреленных мафиози

25 августа
2018 год

Новости кино >>
25 августа 2018
Компания Central Partnership поделилась 7-минутным отрывком из криминального боевика «Отель «Артемида» режиссёра Дрю Пирса. В ролике звучит композиция California Dreaming американской группы The Mamas & the Papas - под неё героиня Джоди Фостер готовится к приёму раненых преступников.


Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе недалекого будущего. Каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

Помимо Фостер роли в картине исполнили Джефф Голдблюм, София Бутелла, Закари Куинто, Дэйв Батиста, Чарли Дэй, Дженни Слейт, Стерлинг К. Браун и другие.

В российский прокат «Отель «Артемида» вышел 23 августа.
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Дэйв БатистаСтерлинг К. БраунСофия БутеллаДжефф ГолдблюмЗакари КуинтоДженни СлейтДжоди Фостер
фильмы
Отель «Артемида»

фотографии >>
Суровая Джоди Фостер лечит подстреленных мафиози фотографии
Суровая Джоди Фостер лечит подстреленных мафиози фотографии
Суровая Джоди Фостер лечит подстреленных мафиози фотографии
Суровая Джоди Фостер лечит подстреленных мафиози фотографии
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