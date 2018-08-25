Тиму Бёртону исполнилось 60 лет

Сегодня, 25 августа
, исполнилось 60
лет выдающемуся американскому кинорежиссёру, мультипликатору и писателю Тиму Бёртону
, подарившему зрителям такие незабываемые картины, как «Жучиный сок», «Эдвард Руки-ножницы», дилогия про Бэтмена, «Кошмар перед Рождеством», «Эд Вуд», «Труп невесты», «Сонная лощина», «Крупная рыба» и ещё более десятка фильмов, не нуждающихся в особом представлении.
Будущий мастер современного зрелищного кино, зачастую основанного на чёрном юморе и макабрических элементах, родился 25 августа 1958
года в калифорнийском городе Бёрбанк в семье Билла
и Джин Бёртон
(Эриксон), владелицы небольшого магазина сувениров Cats Plus. Брат художника Дэниэла Бёртона
. В юности играл в водное поло за школьную команду, предпочитал одиночество, слушая панк-рок и развлекаясь походами в кино. Репертуар его любимых кинотеатров, чаще всего, ограничивается второсортной фантастикой и фильмами ужасов. Одно время мечтал работать актёром, «управляющим резиновым монстром Годзиллой» из кайдзю.
Вдохновлённый творчеством Рэя Харрихаузена, он рано пробует делать свои собственные кукольные мультфильмы. После окончания школы в 1976-м поступил в Калифорнийский институт искусств на факультет анимации, где часто заменял написание учебных работ съёмками короткометражных любительских фильмов по мотивам заданного материала. Именно тогда Бёртон снял утраченные короткометражные ленты «Гудини», «Остров доктора Игора» и мультфильм «По следам монстра-сельдерея».
Творческий путь уникального автора начался на студии Уолта Диснея, где в 1979-м он начал работать сначала дизайнером персонажей, а затем аниматором. В частности, Бёртон раскрасил кадры во «Властелине колец» Ральфа Бакши, а также принял участие в создании мультфильмов «Лис и пёс», «Чёрный котёл» и фантастической картины «Трон». В то же время Бёртон со своими друзьями снял свой последний «независимый» фильм «Луау — вечеринка по-гавайски». Кроме того, в 1982 году он поставил специально для японского отделения Disney Channel экранизацию сказки «Гензель и Гретель».
Его первой самостоятельной работой стал шестиминутный чёрно-белый мультфильм «Винсент», озвученный Винсентом Прайсом. Следующее произведение мастера — 27-минутная художественная короткометражка «Франкенвинни» — не понравилось диснеевским боссам и увидело свет лишь в 1992-м. На фильм обратил внимание популярный в середине 1980-х телевизионный комик Пол Рубенс (работавший под маской по имени Пи-Ви Херман). Он предложил Бёртону стать режиссёром его полнометражного кинодебюта «Большое приключение Пи-Ви», который впоследствии из-за популярности открыл ему дорогу в большое кино. Далее последовали сказка «Аладдин и его волшебная лампа» и детектив «Горшок», вошедший в сериал «Альфред Хичкок представляет». И, наконец, в 1988-м на экраны вышел «Жучиный сок» с Майклом Китоном в заглавной роли, благодаря которому заговорили о новом режиссёре со своим видением, стилем и юмором.
На данный момент на счету мастера 38
постановок, 25
продюсерских проектов, 14
сценариев, десять актёрских работ и две книги. Помимо вышеперечисленных фильмов, он также создал картины «Марс атакует», «Планета обезьян», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в Стране чудес», «Мрачные тени», «Большие глаза», «Дом странных детей мисс Перегрин», ремейк «Франкенвини» и клип на песню «Кости» группы The Killers. Обладатель 21 награды, среди которых «Энни», специальный приз ММКФ, два приза Венецианского фестиваля, почётная премия Scream за вклад в развитие жанра фильмов ужасов и другие. Его музами были Лиза Мэри и Хелен Бонэм Картер, а в качестве альтер-эго выступал Джонни Депп.
Следующей работой Тима Бёртона станет киноверсия «Дамбо», которая выйдет в прокат в 2019 году. А затем в его планах съёмки сиквела «Жучиного сока», так что нас ждёт новое погружение в готический мир.
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