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Завершились съёмки второго сезона «Консультанта»

25 августа
2018 год

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25 августа 2018
Дмитрий Коробкин завершил работу над десятисерийным вторым сезоном психологического детектива «Консультант» для телеканала НТВ, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ». Большая часть съёмок прошла в Ярославле, улицы которого были реконструированы под эпоху 90-х.

По сюжету новых серий психиатр-консультант Широков (Кирилл Кяро) и следователь Брагин (Максим Дрозд) вышли на след серийного убийцы, который убивает девушек, похожих на певицу Алину Репину. Так, вместе с группой «Брюлики», солисткой которой и является Репина, следователю и психиатру пришлось гастролировать по стране.

Завершились съёмки второго сезона «Консультанта»
фото: Из архива Кирилла Кяро

«Съёмки были интересными, но непростыми. Невероятно интригующий сценарий, очень творческая группа и талантливый режиссёр! В центре истории — гастролирующая группа и все слагаемые гастрольной жизни в гостиницах и на концертных площадках. Так, мы объездили все санатории и дома культуры Ярославской области. Я был в местах, где, кажется, время остановилось, остались 90-е. Снимали много массовых сцен на концертах, которых было около десяти, и они все должны быть разные. Ещё и отношения внутри группы, бандиты, которые хотят нас взять "под свою крышу", дружба и конфликты с Брагиным, любовные истории, у каждого своя. И всё это на фоне серийных убийств... Сюжет очень разнообразный и выпуклый, и во всей истории чувствуется время, с одной стороны развала страны, а с другой — больших перспектив. 90-е — это время переоценки ценностей и испытаний, когда было легко потерять человеческое лицо», — рассказал Кяро.

В сериале также заняты Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Анна Носатова, Виктор Цекало и другие актёры.
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Завершились съёмки второго сезона «Консультанта» фотографии
Завершились съёмки второго сезона «Консультанта» фотографии
Завершились съёмки второго сезона «Консультанта» фотографии
Завершились съёмки второго сезона «Консультанта» фотографии
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