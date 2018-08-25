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Американская киноверсия «Тетради смерти» получит продолжение

25 августа
2018 год

Новости кино >>
25 августа 2018
Экранизация популярной манги Цугуми Обоя и Такэси Обатоя «Тетрадь смерти», поставленная для Netflix Адамом Вингардом, обзаведётся продолжением, сообщает THR.

Съёмкам ленты не помешает даже негативная реакция критиков и поклонников манги, поскольку руководство стримингового сервиса признало первую часть «значительным успехом».

Американская киноверсия «Тетради смерти» получит продолжение

Сценарий напишет Грег Руссо. Вернутся ли в сиквел Вингард вместе с исполнителем главной роли Нэтом Вулффом, пока неизвестно.

В эпицентре событий киноадаптации «Тетради смерти» оказался старшеклассник Лайт Тёрнер, в чьи руки попала сверхъестественная тетрадь, с помощью которой можно убить любого знакомого человека, просто вписав в неё имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Получив такой мощный инструмент правосудия, Лайт решает очистить мир от преступности, попутно возомнив себя богом нового мира. Компанию Вулффу составили Маргарет Куэлли, Тони Али, Шеа Уигэм и Кит Станфилд.
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Американская киноверсия «Тетради смерти» получит продолжение фотографии
Американская киноверсия «Тетради смерти» получит продолжение фотографии
Американская киноверсия «Тетради смерти» получит продолжение фотографии
Американская киноверсия «Тетради смерти» получит продолжение фотографии
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