Американская киноверсия «Тетради смерти» получит продолжение

Экранизация популярной манги Цугуми Обоя
и Такэси Обатоя «Тетрадь смерти»
, поставленная для Netflix Адамом Вингардом
, обзаведётся продолжением, сообщает THR
.
Съёмкам ленты не помешает даже негативная реакция критиков и поклонников манги, поскольку руководство стримингового сервиса признало первую часть «значительным успехом»
.
Сценарий напишет Грег Руссо
. Вернутся ли в сиквел Вингард вместе с исполнителем главной роли Нэтом Вулффом
, пока неизвестно.
В эпицентре событий киноадаптации «Тетради смерти» оказался старшеклассник Лайт Тёрнер, в чьи руки попала сверхъестественная тетрадь, с помощью которой можно убить любого знакомого человека, просто вписав в неё имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Получив такой мощный инструмент правосудия, Лайт решает очистить мир от преступности, попутно возомнив себя богом нового мира. Компанию Вулффу составили Маргарет Куэлли
, Тони Али
, Шеа Уигэм
и Кит Станфилд
.
обсуждение >>