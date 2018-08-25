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Режиссёр «Декстера» и «Игры престолов» поставит «Ведьмака»

25 августа
2018 год

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25 августа 2018
Уроженец Ташкента Алик Сахаров, работавший над «Игрой престолов», «Декстером», «Подпольной империей», «Карточным домиком» и «Чёрными парусами», поставит несколько эпизодов восьмисерийного первого сезона телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак», задуманной Netflix. Он также выступит исполнительным продюсером сериала, уверяет портал The Geeks WorldWide.

Алик Сахаров
фото: variety.com

Ещё одним постановщиком числится Томаш Багиньски. Шоураннером выступает Лорен Шмидт. Актёрский состав и дата релиза держатся в секрете.

Съёмки начнутся в Будапеште 5 ноября и продлятся до мая 2019 года. Локациями также послужат Венгрия, Словакия и Южная Африка.

Зрителей ожидает новая встреча с ведьмаком Геральтом, подвергнутым мутации охотником за монстрами, который, согласно официальному синопсису, «изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются гораздо злее, чем звери».
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