Режиссёр «Декстера» и «Игры престолов» поставит «Ведьмака»

Уроженец Ташкента Алик Сахаров
, работавший над «Игрой престолов»
, «Декстером»
, «Подпольной империей»
, «Карточным домиком»
и «Чёрными парусами»
, поставит несколько эпизодов восьмисерийного первого сезона телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак»
, задуманной Netflix. Он также выступит исполнительным продюсером сериала, уверяет портал The Geeks WorldWide
.
Ещё одним постановщиком числится Томаш Багиньски
. Шоураннером выступает Лорен Шмидт
. Актёрский состав и дата релиза держатся в секрете.
Съёмки начнутся в Будапеште 5 ноября
и продлятся до мая 2019 года. Локациями также послужат Венгрия, Словакия и Южная Африка.
Зрителей ожидает новая встреча с ведьмаком Геральтом, подвергнутым мутации охотником за монстрами, который, согласно официальному синопсису
, «изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются гораздо злее, чем звери».
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