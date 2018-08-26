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Стартовали съёмки экранизации романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»

26 августа
2018 год

Новости кино >>
26 августа 2018
Режиссёр Егор Анашкин приступил к съёмкам восьмисерийной экранизации «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузели Яхиной. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», ответственной за производство сериала.

Зрителям поведают о раскулачивании татар в 30-х годах 20-го века. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют из глухой татарской деревни в вагоне-теплушке в Сибирь. Дебютная книга Яхиной была удостоена премий «Ясная поляна» и «Большая книга».

Стартовали съёмки экранизации романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»

Титульную роль исполняет Чулпан Хаматова. Компанию ей составят Сергей Маковецкий (профессор Лейбе), Елена Шевченко (Изабелла), Александр Сирин (Константин Арнольдович), Александр Баширов (Горелов), Юлия Пересильд (Настасья), Роман Мадянов (Зиновий Кузнец), Евгений Морозов (Игнатов), Рамиль Сабитов (Муртаза, муж Зулейхи), Роза Хайруллина (Упыриха) и Дмитрий Куличков (Иконников).

Роман под телевизионный формат адаптировали сценаристы Анна Аносова, Лариса Леоненко и Василий Павлов. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Шандор Беркеши. Генеральным продюсером выступает Ирина Смирнова.
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Егор АнашкинАнна АносоваАлександр БашировШандор БеркешиДмитрий КуличковЛариса ЛеоненкоРоман МадяновСергей МаковецкийЕвгений МорозовВасилий Павлов (III)Юлия ПересильдРамиль СабитовАлександр СиринИрина СмирноваРоза ХайруллинаЧулпан ХаматоваЕлена Шевченко

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