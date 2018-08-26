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Третьи «Стражи галактики» ушли на покой

26 августа
2018 год

Новости кино >>
26 августа 2018
Работа над «Стражами галактики 3» отменена из-за увольнения Джеймса Ганна. Согласно THR, производство фильма, находившегося на стадии препродакшена, полностью приостановлено, а съёмочная команда распущена.

Третьи «Стражи галактики» ушли на покой
фото: screenrant.com

В настоящий момент ведутся активные поиски нового режиссёра, и до его утверждения третья часть серии будет находиться в стадии «заморозки». Постановщиком вполне может стать Таика Вайтити, снявший для Marvel и Disney «Тора: Рагнарёк», поскольку с ним ведутся переговоры по поводу какого-то проекта.

Ганна, который уже написал сценарий к продолжению «Стражей галактики» и планировал приступить к съёмкам в феврале 2019 года, уволили из-за его провокационных высказываний в Twitter, где он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Режиссёр извинился, стёр оскорбительные посты, а потом удалил и весь аккаунт. Несмотря на публичные извинения, ему не удалось сохранить за собой пост постановщика.
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№ 1
Катерина_малина   26.08.2018 - 13:06
Так держать Дисней, "прекрасная" тактика. Так глядишь когда Стражей 3 таки снимут, им еще и бойкот учинят читать далее>>
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