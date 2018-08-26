Третьи «Стражи галактики» ушли на покой

Работа над «Стражами галактики 3»
отменена из-за увольнения Джеймса Ганна
. Согласно THR
, производство фильма, находившегося на стадии препродакшена, полностью приостановлено, а съёмочная команда распущена.
В настоящий момент ведутся активные поиски нового режиссёра, и до его утверждения третья часть серии будет находиться в стадии «заморозки». Постановщиком вполне может стать Таика Вайтити
, снявший для Marvel и Disney «Тора: Рагнарёк»
, поскольку с ним ведутся переговоры по поводу какого-то проекта.
Ганна, который уже написал сценарий к продолжению «Стражей галактики»
и планировал приступить к съёмкам в феврале 2019 года, уволили из-за его провокационных высказываний в Twitter, где он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Режиссёр извинился, стёр оскорбительные посты, а потом удалил и весь аккаунт. Несмотря на публичные извинения, ему не удалось сохранить за собой пост постановщика.
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