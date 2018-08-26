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Эль Фаннинг станет Екатериной Второй

26 августа
2018 год

Новости кино >>
26 августа 2018
Эль Фаннинг и Николас Холт могут сыграть в пилоте исторической драмы Hulu «Великая», посвящённой молодым годам Екатерины Второй, уверяет издание TVLine.

Фаннинг предстанет в образе Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской, впоследствии ставшей российской императрицей. Холту достанется роль Петра Третьего, мужа Екатерины Великой.

Эль Фаннинг станет Екатериной Второй
фото: serialcrush.com

Как уточняет Deadline, над сценарием трудится Тони Макнамара, заявленный исполнительным продюсером сериала вместе с Фаннинг и Мэриэн Макгоуэн. Производство лежит на плечах MRC.

Это уже второе телешоу, которое в ближайшем будущем поведает о судьбе императрицы. HBO и Sky создают мини-сериал «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в титульной роли.
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Эль Фаннинг станет Екатериной Второй фотографии
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