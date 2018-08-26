Эль Фаннинг станет Екатериной Второй

Эль Фаннинг
и Николас Холт
могут сыграть в пилоте исторической драмы Hulu «Великая»
, посвящённой молодым годам Екатерины Второй, уверяет издание TVLine
.
Фаннинг предстанет в образе Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской, впоследствии ставшей российской императрицей. Холту достанется роль Петра Третьего, мужа Екатерины Великой.
Как уточняет Deadline
, над сценарием трудится Тони Макнамара
, заявленный исполнительным продюсером сериала вместе с Фаннинг и Мэриэн Макгоуэн. Производство лежит на плечах MRC.
Это уже второе телешоу, которое в ближайшем будущем поведает о судьбе императрицы. HBO и Sky создают мини-сериал «Екатерина Великая»
с Хелен Миррен
в титульной роли.
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