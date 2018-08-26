«Большой» получил Приз мэра

Призы съёмочным командам вручил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Приз был учреждён Правительством Москвы 23 июня 2016 года. В конкурсе могут участвовать фильмы (полный и короткий метр, сериалы, анимация), снятые за последние пять лет и показывающие современную Москву. В 2017-м в конкурсе победил фильм Анны Меликян «Про любовь». В этом году заявки принимались с января по апрель. Всего конкурсная комиссия приза получила 39 заявок.
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