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«Большой» получил Приз мэра

26 августа
2018 год

Новости кино >>
26 августа 2018
25 августа во время официального открытия «Ночи кино» были объявлены победители Приза мэра, сообщает пресс-служба акции.

Первое место досталось Валерию Тодоровскому за картину «Большой». На втором оказался Фёдор Бондарчук с «Притяжением», а третье занял Александр Войтинский с лентой «Дед Мороз. Битва магов».

«Большой» получил Приз мэра
фото: Пресс-служба «Ночи кино»

Призы съёмочным командам вручил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Приз был учреждён Правительством Москвы 23 июня 2016 года. В конкурсе могут участвовать фильмы (полный и короткий метр, сериалы, анимация), снятые за последние пять лет и показывающие современную Москву. В 2017-м в конкурсе победил фильм Анны Меликян «Про любовь». В этом году заявки принимались с января по апрель. Всего конкурсная комиссия приза получила ​39 заявок.
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