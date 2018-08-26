Доминик Монаган записался в девятый эпизод «Звёздных войн»

Звезда «Властелина колец» Доминик Монаган
получил роль в девятом эпизоде «Звёздных войн»
, уверяет Deadline
. За постановку картины отвечает Джей Джей Абрамс
, с которым актёр сотрудничал над сериалом «Остаться в живых»
.
В новой ленте к роли Люка Скайуокера вернётся Марк Хэмилл
. Кроме того, на экранах вновь появится персонаж покойной Кэрри Фишер
: в фильм будут включены не использованные ранее эпизоды из «Пробуждения силы»
. А Билли Ди Уильямс
вернётся к образу Лэндо Калриссиана.
Также в съёмках примут участие Адам Драйвер
, Джон Бойега
, Ричард Грант
, Дэйзи Ридли
, Оскар Айзек
, Энтони Дэниэлс
, Кери Расселл
и Наоми Аки
, .
Сценарий к картине, чей релиз запланирован на 19 декабря 2019
года, подготовил сам Абрамс вместе с Крисом Террио
.
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