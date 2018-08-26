Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Доминик Монаган записался в девятый эпизод «Звёздных войн»

26 августа
2018 год

Новости кино >>
26 августа 2018
Звезда «Властелина колец» Доминик Монаган получил роль в девятом эпизоде «Звёздных войн», уверяет Deadline. За постановку картины отвечает Джей Джей Абрамс, с которым актёр сотрудничал над сериалом «Остаться в живых».


В новой ленте к роли Люка Скайуокера вернётся Марк Хэмилл. Кроме того, на экранах вновь появится персонаж покойной Кэрри Фишер: в фильм будут включены не использованные ранее эпизоды из «Пробуждения силы». А Билли Ди Уильямс вернётся к образу Лэндо Калриссиана.

Также в съёмках примут участие Адам Драйвер, Джон Бойега, Ричард Грант, Дэйзи Ридли, Оскар Айзек, Энтони Дэниэлс, Кери Расселл и Наоми Аки, .

Сценарий к картине, чей релиз запланирован на 19 декабря 2019 года, подготовил сам Абрамс вместе с Крисом Террио.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Билли Ди Уильямс возвращается во вселенную «Звёздных войн»
Кери Рассел может стать героиней девятой части «Звёздных войн»
Марк Хэмилл вернётся к роли Люка Скайуокера в девятой части «Звёздных войн»
Поиск по меткам
Фильмы про космосфраншиза
персоны
Джей Джей АбрамсОскар АйзекДжон БойегаРичард ГрантАдам ДрайверЭнтони ДэниэлсДоминик МонаганКери РасселлДейзи РидлиБилли Ди УильямсКэрри ФишерМарк Хэмилл
фильмы
Звёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Игорь Войтулевич
22 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Войтулевич.
Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Дмитрий Бурукин
Анна Вартанян
Полина Воробьёва
Леонид Ворон
Алексей Лярский
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Мариуш Бонашевский
Магда Вашариова
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Мелисса МакКарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
США, 2018
Нас не догонят
драма
Франция, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
22 мили
боевик
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью