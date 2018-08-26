Скотт Дерриксон снимет хоррор-сериал «Кил Крик»

Скотт Дерриксон
после «Доктора Стрэнджа»
вернётся в привычный для себя мир ужасов. Как сообщает The Wrap
, режиссёр поставит и спродюсирует для кабельного телеканала Showtime хоррор-сериал «Кил Крик»
(Kill Creek) по одноимённой книге Скотта Томаса
.
Томас сам адаптирует свой роман для телевидения, а также выступит исполнительным продюсером наряду с Мишей Грин
, Адамом Гомолином
, Эндрю Лазаром
и Элайзой Эллис
. За производство отвечают Showtime и Platform One Media.
Произведение, удостоенное награды Американской библиотечной ассоциации, повествует о хоррор-писателе Сэме Макгарвере, который вместе с тремя коллегами по цеху принял приглашение провести ночь на Хэллоуин в местном доме с привидениями. В итоге они пробудили дремавшее в особняке древнее зло, и им грозит участь стать частью кровавого наследия Кил Крик.
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