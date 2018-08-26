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Скотт Дерриксон снимет хоррор-сериал «Кил Крик»

26 августа
2018 год

Новости кино >>
26 августа 2018
Скотт Дерриксон после «Доктора Стрэнджа» вернётся в привычный для себя мир ужасов. Как сообщает The Wrap, режиссёр поставит и спродюсирует для кабельного телеканала Showtime хоррор-сериал «Кил Крик» (Kill Creek) по одноимённой книге Скотта Томаса.

Скотт Дерриксон снимет хоррор-сериал «Кил Крик»

Томас сам адаптирует свой роман для телевидения, а также выступит исполнительным продюсером наряду с Мишей Грин, Адамом Гомолином, Эндрю Лазаром и Элайзой Эллис. За производство отвечают Showtime и Platform One Media.

Произведение, удостоенное награды Американской библиотечной ассоциации, повествует о хоррор-писателе Сэме Макгарвере, который вместе с тремя коллегами по цеху принял приглашение провести ночь на Хэллоуин в местном доме с привидениями. В итоге они пробудили дремавшее в особняке древнее зло, и им грозит участь стать частью кровавого наследия Кил Крик.
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