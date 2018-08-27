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Зендая может перевоплотиться в Русалочку

27 августа
2018 год

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27 августа 2018
Студия Disney предложила Зендае исполнить главную роль в полнометражной ленте по мотивам мультфильма «Русалочка». Об этом сообщает That Hashtag Show, ссылаясь на источник близкий к студии.

Официальные комментарии о том, согласилась ли актриса принять участие в проекте, пока отсутствуют.

Зендая может перевоплотиться в Русалочку
фото: GETTY IMAGES

Режиссером ленты, сценарий которой подготовила Джейн Голдман, выступит Роб Маршалл. Даты начала съемок и релиза картины пока не разглашаются.

Сказка Ганса Кристиана Андерсена «Русалочка» была опубликована в 1837 году. История о дочери морского короля, отдавшей голос за любовь, неоднократно была экранизирована. Студия Disney выпустила мультфильм по сюжету «Русалочки» в 1989 году.
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