Зендая может перевоплотиться в Русалочку

Студия Disney предложила Зендае исполнить главную роль в полнометражной ленте по мотивам мультфильма «Русалочка». Об этом сообщает That Hashtag Show, ссылаясь на источник близкий к студии.
Официальные комментарии о том, согласилась ли актриса принять участие в проекте, пока отсутствуют.
фото: GETTY IMAGES
Режиссером ленты, сценарий которой подготовила Джейн Голдман, выступит Роб Маршалл. Даты начала съемок и релиза картины пока не разглашаются.
Сказка Ганса Кристиана Андерсена «Русалочка» была опубликована в 1837 году. История о дочери морского короля, отдавшей голос за любовь, неоднократно была экранизирована. Студия Disney выпустила мультфильм по сюжету «Русалочки» в 1989 году.
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