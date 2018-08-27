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Стартовали съемки сиквела «Собачьей жизни»

27 августа
2018 год

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27 августа 2018
Стартовали съемки картины «Путешествие хорошего пса» (A Dog’s Journey), которая станет сиквелом ленты «Собачья жизнь». Об этом сообщает издание Deadline.

К своим ролям в продолжении истории вернутся Деннис Куэйд и Джош Гад. Также к актерскому составу присоединились Мардж Хелгенбергер, Бетти Гилпин, Генри Лау и Кэтрин Прескотт.

Стартовали съемки сиквела «Собачьей жизни»

Режиссером проекта, релиз которого запланирован на 17 мая 2019 года, выступит Гэйл Манкусо. Сиквел ленты основан на сюжете бестселлеров Брюса Кэмерона, который работал над сценарием совместно с Катрин Мишон, Уоллесом Володарски и Майей Форбс.

По сюжету фильма дворняжка находит смысл существования в жизни с людьми, которых она учит радоваться мелочам и любить.
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персоны
Джош ГадДеннис КуэйдМардж (Марг) Хелгенбергер
фильмы
Собачья жизнь

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