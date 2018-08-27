Стартовали съемки сиквела «Собачьей жизни»

Стартовали съемки картины «Путешествие хорошего пса
» (A Dog’s Journey), которая станет сиквелом ленты «Собачья жизнь
». Об этом сообщает издание Deadline
.
К своим ролям в продолжении истории вернутся Деннис Куэйд
и Джош Гад
. Также к актерскому составу присоединились Мардж Хелгенбергер
, Бетти Гилпин, Генри Лау
и Кэтрин Прескотт
.
Режиссером проекта, релиз которого запланирован на 17 мая 2019 года, выступит Гэйл Манкусо
. Сиквел ленты основан на сюжете бестселлеров Брюса Кэмерона
, который работал над сценарием совместно с Катрин Мишон, Уоллесом Володарски
и Майей Форбс
.
По сюжету фильма дворняжка находит смысл существования в жизни с людьми, которых она учит радоваться мелочам и любить.
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