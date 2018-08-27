Юрий Колокольников вместе с Райаном Рейнольдсом «уходит в подполье»

Юрий Колокольников
присоединился к актерскому составу нового боевика Майкла Бэя
«Шестеро в подполье
» (6 Underground) для Netflix. Об этом рассказал кастинг-агент Ричард Кук
.
«Я очень рад за Юрия, которого считаю одним из самых талантливых в современном российском кино. Для него это настоящий успех, ведь проект получит самый большой на данный момент бюджет среди всех оригинальных фильмов компании Netflix. Главную роль сыграет Райан Рейнольдс»
, – цитирует его пресс-служба «Роскино».
Съемки картины, по словам Кука, стартуют в конце сентября в Италии и продлятся два месяца. В центре сюжета – шесть миллиардеров, которые инсценируют свою смерть и создают «элитную команду, чтобы уничтожить плохих парней
».
Производством фильма, сценарий для которого подготовили создатели «Дэдпула
» Ретт Риз
и Пол Верник
, занимается Skydance. Выпустить ленту на экраны планируется в 2019 году.
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