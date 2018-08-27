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Юрий Колокольников вместе с Райаном Рейнольдсом «уходит в подполье»

27 августа
2018 год

Новости кино >>
27 августа 2018
Юрий Колокольников присоединился к актерскому составу нового боевика Майкла Бэя «Шестеро в подполье» (6 Underground) для Netflix. Об этом рассказал кастинг-агент Ричард Кук.

«Я очень рад за Юрия, которого считаю одним из самых талантливых в современном российском кино. Для него это настоящий успех, ведь проект получит самый большой на данный момент бюджет среди всех оригинальных фильмов компании Netflix. Главную роль сыграет Райан Рейнольдс», – цитирует его пресс-служба «Роскино».

Юрий Колокольников вместе с Райаном Рейнольдсом «уходит в подполье»

Съемки картины, по словам Кука, стартуют в конце сентября в Италии и продлятся два месяца. В центре сюжета – шесть миллиардеров, которые инсценируют свою смерть и создают «элитную команду, чтобы уничтожить плохих парней».

Производством фильма, сценарий для которого подготовили создатели «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник, занимается Skydance. Выпустить ленту на экраны планируется в 2019 году.
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персоны
Майкл БэйЮрий КолокольниковРайан Рейнольдс
фильмы
Дэдпул

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№ 1
отец Михаил   27.08.2018 - 13:25
"В центре сюжета – шесть миллиардеров, которые инсценируют свою смерть и создают «элитную команду, чтобы уничтожить плохих парней»". Боже, какая дурь! А единственный талант Колокольникова... читать далее>>
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